Llegan nuevas e importantes declaraciones de Beppe Riso, histórico agente de muchísimos futbolistas, italianos y no italianos, desde el pódcast Colpi da Maestro. El representante italiano volvió a hablar del segundo gran traspaso en la carrera de uno de sus representados más importantes, Sandro Tonali, que pasó del Milan al Newcastle en el verano de 2023.
Getty Images/Calciomercato
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Ag. Tonali: «¿La salida del Milan? Existía la sensación de que había algo diferente. Tuvo valentía, fue visionario»
«Sensación de un Milan diferente»
«Teníamos la sensación de que el Milan era diferente. Yo conozco bien al Milan y no me daba la sensación del Milan histórico»
Valiente y visionario
«Hablando con Sandro, llegamos a la conclusión de ir a la Premier League; era un reto que le fascinaba. Él tuvo coraje porque era uno de los jugadores más importantes y había ganado un Scudetto, tuvo el valor de marcharse, fue un visionario»
ESTABA TRISTE
«¿Difícil? Mucho, para él dificilísimo. En las primeras semanas lo veía triste y luego le cogió la medida y se impuso como siempre»
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