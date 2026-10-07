Enzo Raiola, agente del portero del Manchester City Gianluigi Donnarumma, habló en Radio Napoli Centrale: "Llevo años diciendo que Donnarumma iba a ser el mejor. En algunos partidos y episodios, alguien llenó de dudas y críticas a Gianluigi. Yo siempre he predicado calma. Siempre he dicho que algún día formaría parte de un proyecto importante en Italia. Muchos han criticado injustamente a Donnarumma, especialmente por el valor del jugador. Ahora se ha perdido el liderazgo de Italia. Estoy muy contento por él. Representa plenamente a Italia. Castellammare, ciudad de grandes porteros. Campania siempre ha sido un vivero importante. ¿Las críticas a Gigio? Siempre han sido demasiadas. Señalaban los errores para conseguir algún like más. Gigio es un chico sencillo. Le gusta vivir los momentos en familia y con los amigos. Vive su día a día quedándose en casa, como una persona normal. Y esa es su fuerza: un chico que nunca se ha creído más que nadie, siempre con los pies en la tierra, con una familia equilibrada que siempre lo ha protegido. Sabe que tiene responsabilidades por su papel de portero".
Ag. Donnarumma: "Lo criticaron injustamente. ¿Caso Manchester City? Le han tranquilizado, no hay problemas"
RELACIÓN CON HAALAND
"Son dos chicos que tienen el mismo carácter. Haaland fue gestionado por Mino Raiola. También antes, Gigio tenía una relación especial con Mino. Son dos buenos chicos, dos guerreros con un corazón de oro. Están bien juntos por eso. ¿La relación con Mancini? Entre Gigio y el seleccionador hay una relación especial, el seleccionador también fue a la boda. No tienen nada en particular que decirse".
CAOS EN EL MANCHESTER CITY
“¿Puede cambiar algo el caos del Manchester City? No, no cambiará nada para nosotros ni para Gigio. Periódicamente sale alguna noticia. El club ha hablado con Gigio, todos están tranquilos. Ahora hay partidos importantes contra el Liverpool y el PSG, luego la justicia deportiva seguirá su curso. Pero Gigio ha recibido garantías por parte del Manchester City”.
EL AMOR POR ITALIA
«¿El Mundial con Italia? A Donnarumma le pesa mucho la ausencia en el Mundial. Es su mayor ambición y deberían tenerla todos los chicos italianos. Cuando leo en los periódicos que hay chicos que, si no los convoca Italia, se van a jugar a otro sitio, entonces no deberían ser convocados. Cuando Gigio habla de la selección se le iluminan los ojos. Y cada vez que canta el himno se me escapa una lagrimita, me emociona. Ahora también lleva el brazalete de capitán. ¿Que contra Francia estuvo monstruoso? ¡Lo seguirá estando durante muchos años más!»
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