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Aficionados del PSG, furiosos, emprenden acciones legales para combatir la sorprendente prohibición de viajar a Marsella
Los aficionados luchan contra el cierre de Le Classique
Los aficionados más radicales del PSG están plantando cara a una prohibición de viajar antes del crucial desplazamiento del domingo en la Ligue 1 a Marsella. El Collectif Ultras Paris ha iniciado acciones legales en un intento de revocar la orden gubernamental que les impide asistir al partido más importante del fútbol francés.
Las autoridades locales impusieron la prohibición general a la afición visitante, aludiendo al grave riesgo de enfrentamientos violentos entre las dos facciones de esta feroz rivalidad. En Francia, a los seguidores desplazados se les prohíbe con frecuencia asistir a los partidos de alto riesgo. Debido a este precedente, sigue siendo muy poco probable que la impugnación legal de los aficionados del PSG tenga éxito.
- AFP
Exigiendo el fin de las prohibiciones
El frustrado grupo de aficionados del PSG confirmó que llevará su lucha al más alto tribunal administrativo de Francia. Argumenta que las autoridades que se han sucedido no han sabido comunicarse adecuadamente con los aficionados durante la última década.
«Estamos pidiendo a nuestro abogado que presente un procedimiento de urgencia ante el Consejo de Estado con el fin de impugnar la próxima prohibición ministerial», confirmó el Collectif Ultras Paris en un comunicado.
«Desde 2015, seis prefectos se han sucedido, sin que se haya establecido nunca un diálogo real con nosotros. Once años de prohibiciones repetidas no pueden sustituir al diálogo».
Una historia de profunda hostilidad
Según ESPN, el Ministerio del Interior francés justificó la última restricción de desplazamiento señalando una larga historia de profunda hostilidad entre ambas aficiones. Destacó incidentes violentos concretos ocurridos en París en febrero de 2018. Durante ese partido, el más reciente al que asistieron ambas hinchadas, ocho agentes de las fuerzas del orden sufrieron heridas.
La feroz rivalidad entre los dos clubes, conocida universalmente como Le Classique, se disparó en popularidad durante la década de 1990, a medida que jugadores estrella llegaban en masa a ambas plantillas.
- AFP
Puntos cruciales en juego
A pesar del drama extradeportivo en curso y de la probable ausencia de aficionados desplazados, el duelo del domingo sigue siendo vital para ambos equipos. Los parisinos ocupan actualmente la séptima plaza tras ganar solo uno de sus primeros cuatro partidos, mientras que el Marsella es 13º.
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