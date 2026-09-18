Aficionados del PSG, furiosos, emprenden acciones legales para combatir la sorprendente prohibición de viajar a Marsella

Los aficionados más radicales del PSG están plantando cara a una prohibición de viajar antes del crucial desplazamiento del domingo en la Ligue 1 a Marsella. El Collectif Ultras Paris ha iniciado acciones legales en un intento de revocar la orden gubernamental que les impide asistir al partido más importante del fútbol francés.

Las autoridades locales impusieron la prohibición general a la afición visitante, aludiendo al grave riesgo de enfrentamientos violentos entre las dos facciones de esta feroz rivalidad. En Francia, a los seguidores desplazados se les prohíbe con frecuencia asistir a los partidos de alto riesgo. Debido a este precedente, sigue siendo muy poco probable que la impugnación legal de los aficionados del PSG tenga éxito.