Aficionados del Everton insultaron a Jamie Carragher, quien fue escoltado fuera del estadio el día del derbi

El exdefensa, de 48 años, caminaba por la línea de banda hacia su puesto de comentarista cuando recibió insultos de la grada local, según el Daily Mail. Las imágenes mostraron cómo un grupo de seguidores del Everton le insultó; se escuchó a uno gritar «Vete a la m***, Carra, marica de m***» y a otro decir «Vete a la m***, gilipollas» mientras el exjugador del Liverpool pasaba.

Carragher, que de niño animaba a los Toffees antes de convertirse en baluarte de los Reds, respondió señalando a los autores mientras el personal de seguridad lo alejaba. Este episodio llega tras otro similar en el que su compañero de Sky Sports, Gary Neville, calló a un aficionado del Manchester City en la final de la Carabao Cup.