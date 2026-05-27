Aficionados del Crystal Palace fueron agredidos en Leipzig tras una intervención policial previa a la final de la Liga de Conferencias contra el Rayo Vallecano

Cuando la violencia aumentó, algunos seguidores del Palace respondieron lanzando muebles, lo que derivó en peleas cuerpo a cuerpo hasta que la policía intervino y acorraló a unos 50 o 60 presuntos instigadores que habían atacado la zona de los hinchas ingleses.

El altercado empañó lo que debía ser una ocasión histórica para el club de la Premier League. A pesar de todo, por la mañana se había visto a seguidores del Palace y del Rayo conviviendo en paz, ilusionados por ver a su equipo levantar el primer título europeo de su historia esa misma noche.



