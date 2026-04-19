AFP
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Aficionados del Chelsea y del Estrasburgo se unen en Stamford Bridge para protestar contra la propiedad de BlueCo
La marcha conjunta apunta a la dirección de BlueCo.
El sábado, cientos de hinchas del Chelsea y del RC Strasbourg se manifestaron en Stamford Bridge contra BlueCo, el grupo de Todd Boehly y Behdad Eghbali que dirige ambos clubes.
El ambiente se llenó de humo azul, bengalas y carteles que reflejaban el malestar por la gestión actual. Varios seguidores franceses viajaron a Londres solo para mostrar su enfado, pues creen que el Estrasburgo se ha convertido en un “equipo B” o “filial” desde la compra por BlueCo.
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Duras críticas al proyecto BlueCo
David Cook, organizador de la marcha, fue contundente: «La protesta junto a los aficionados del RC Strasbourg lanza un mensaje unánime: fuera Blueco. En cuatro temporadas al frente de este club que fue grande, Blueco ha erosionado la mentalidad y los valores que lo llevaron a la élite. No se trata de derechos adquiridos, sino de estándares. Su mala gestión pone en riesgo nuestro futuro», declaró, según el Mirror.
Cook añadió que buscan alertar a los inversores de Clearlake Capital sobre el descontento general. «Queremos que esta protesta llegue a los inversores de Clearlake y muestre que el proyecto está fracasando dentro y fuera del campo. El Estrasburgo tiene el mismo problema de propiedad y lucha por recuperar su identidad. Creemos que este puede ser un momento clave en la historia del fútbol, con aficionados de dos países marchando juntos para provocar un cambio», añadió Cook.
El mal juego aviva aún más la ira en Stamford Bridge
La ira de la marcha previa al partido se coló rápido en el estadio mientras el Chelsea seguía sin encontrar su juego. En la decepcionante derrota 1-0 ante el Manchester United, los aficionados corearon: «Queremos recuperar a nuestro Chelsea», señal clara de la brecha entre gradas y directiva. Fue un mínimo histórico: la primera vez desde 1912 que el club perdía cuatro ligas consecutivas sin marcar.
Liam Rosenior, fichado de forma controvertida del Estrasburgo para reemplazar a Enzo Maresca, afronta una enorme presión. El traspaso de enero entre los clubes BlueCo impulsó la protesta de los ultras franceses. Aunque la directiva le respalda, la grada pide estabilidad y triunfos ya.
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Hay mucho en juego para la visión de BlueCo.
El mal momento del Chelsea puede costar caro a su modelo «BlueCo». Sin la clasificación para la Liga de Campeones, el club perderá dinero y su ya delicada situación financiera empeorará. Behdad Eghbali admitió que hace falta experiencia para estabilizar la plantilla, pero muchos aficionados creen que la constante rotación de entrenadores y la apuesta por los jóvenes ya han retrocedido al club varios años.
Mientras crece la consigna «BlueCo Out», los propietarios afrontan un momento clave. La semifinal de la FA Cup contra el Leeds United agrava el clima de frustración y exigencia de cambio.