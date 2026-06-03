«Aficionados aún más entusiastas»: Gregg Berhalter, exseleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, ha pasado página gracias al ascenso de su hijo Sebastián en el Mundial

Por un breve instante, Gregg Berhalter se pregunta: “¿Y si…?”. Es un pensamiento fugaz. Al recordar el 2022 durante una charla sobre el 2026, admite:

«Es casi una pena que fuéramos tan jóvenes», le dice Berhalter a GOAL sobre aquel equipo de 2022, «porque creo que los chicos realmente podrían haber logrado algo, dada la gran unión que había en ese grupo».

Trece de los 26 jugadores que fueron a Catar vuelven para la Copa América en casa, pero el entrenador ya no está: desde hace 20 meses el equipo dirige Mauricio Pochettino.

Para Berhalter, 2026 siempre fue un sueño; ahora, podría seguir siendo un «¿y si…?»

Más allá de esa breve reflexión, no siente envidia. La decepción ya pasó. Ahora, mientras se prepara para 2026 de una forma muy distinta a la que había planeado, predomina una alegría que nunca antes había sentido.

Durante años esperó vivir el Mundial 2026 como entrenador, pero ahora lo disfrutará como algo mejor: padre. Tras dejar la selección, encontró perspectiva gracias al ascenso de su hijo Sebastián, quien alcanzó el lugar que él más anheló.

En cierto modo, el joven no habría llegado sin el mayor; en otros, quizá no habría logrado lo mismo con él. Eso, afirma Berhalter, resulta reconfortante y facilitó su paso de entrenador a aficionado número uno.

«Sin duda me ayudó», afirma sobre el ascenso de su hijo. «Él está donde está por mérito propio. Quizá el conflicto habría sido restarle valor a sus logros si su padre lo hubiera seleccionado.

Un conflicto similar se generó cuando Michael Bradley era estrella bajo el mando de su padre, Bob.

«La gente decía: “Oh, quizá sea solo porque es su padre”. Ahora, nada de eso se puede decir. Él sabe de todo corazón que se lo ha ganado al 100 % por sí mismo. Eso es algo fantástico, y estoy muy orgulloso de él. Este viaje nos ha convertido en seguidores aún más acérrimos, simplemente porque también puedes ver a tu hijo».

¿Cómo vivirá este verano? ¿Cómo ve el Mundial alguien como él? ¿Como exjugador, exentrenador, técnico actual, padre o una mezcla de todo eso?

«Cuando representas a la selección nacional en los Mundiales, como jugador y como entrenador, entiendes perfectamente lo que significa este programa», afirma. «Así que, para mí, se trata simplemente de animar al fútbol estadounidense, de alentar al equipo para que dé lo mejor de sí mismo.

Como padre, es increíble verlo en el Mundial y compartir estas experiencias con él; es un gran honor y una sensación especial poder transmitirle lo que significa este torneo.

Para Berhalter será un verano único, y eso ya está claro.