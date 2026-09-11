"En el colegio siempre me gustaba ir a hacer deporte, seguramente porque desde pequeño me emocionaba enseguida con el balón. Cuando eres pequeño y pasas toda la etapa escolar con tus amigos, es de verdad un periodo que recuerdas toda la vida. Tengo recuerdos bellísimos. Cuando eres niño siempre intentas divertirte. Tuve un entrenador con el que estuve muchos años antes de ir al otro equipo, un gran entrenador del que aprendí muchísimo. Solo puedo darle las gracias.





También tengo que darle muchísimas gracias al Buducnost porque me dio confianza y todo lo que un joven necesita. Tenía 16 años cuando jugué mi primer partido con el Buducnost e hice un grandísimo gol. Fue el 28 de agosto: lo recordaré toda la vida".