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Advierten al Liverpool contra un movimiento de 100 millones de libras por Bradley Barcola mientras Jamie Carragher exige que el club se centre en la búsqueda de un sustituto para Mohamed Salah
El Liverpool tiene en el punto de mira al extremo del PSG
Según ESPN, el Liverpool se está preparando para presentar su primera oferta para fichar a Barcola, y se cree que el PSG valora al extremo en alrededor de 150 millones de euros (129 millones de libras). Sin embargo, el movimiento por el internacional francés ha levantado dudas porque su posición natural es la banda izquierda. Esa zona ya está muy poblada en Anfield con opciones como Cody Gakpo, el talentoso joven Rio Ngumoha y el nuevo fichaje Victor Munoz.
- Focus Images
Carragher destaca el desequilibrio de la plantilla
En declaraciones a Sky Sports News, la leyenda del Liverpool Carragher sugirió que su exclub debería priorizar la búsqueda de un sucesor de Salah en la banda derecha antes que fichar a Barcola. El exdefensa dijo: "Es un gran jugador, no hay duda de eso, me encantaría que Barcola fichara por el Liverpool. Pero para mí es un extremo izquierdo.
"Lo más evidente ahora mismo en el Liverpool, lo que salta a la vista, es reemplazar a Mo Salah, un extremo derecho. Y no creo que el Liverpool tenga a nadie realmente en la plantilla que parezca sentirse del todo cómodo jugando por la derecha.
"Probablemente ya tenga al menos cuatro jugadores en la plantilla, antes de que llegue Barcola, si es que llega, que puedan jugar con comodidad en la banda izquierda.
"Pero si me dices si quiero que venga Barcola y que el Liverpool fiche también a un extremo derecho, estaría absolutamente encantado porque habría jugadores que tendrían que salir. Claro que sí.
"Pero ahora mismo, sentía que este verano iba a girar en torno a reemplazar a Mo Salah. Barcola no reemplaza a Mo Salah".
Preocupación por el desarrollo de Ngumoha
Carragher también destacó cómo la llegada de un jugador caro como Barcola podría dificultar la progresión de Ngumoha, un talento de 17 años que recientemente marcó en un partido de pretemporada contra el Wrexham: «Rio es un chico joven, es realmente bueno. Creo que va a dar un paso adelante respecto a lo que hizo la temporada pasada. Pero ese es un punto: estás fichando por mucho dinero a un jugador muy joven como Barcola, que ahora mismo es mejor que Rio Ngumoha.
«Pero piensas que, con el tiempo, en el próximo año o dos, Rio querría estar jugando semana tras semana con el Liverpool. Y depende de él demostrarlo.
«Así que, cuando pagas ese tipo de dinero por un jugador joven en su posición, sí que te deja rascándote un poco la cabeza. Se habla de que Rio Ngumoha podría jugar por la derecha y tener algunos minutos ahí. Para un jugador joven, eso está bien, jugar en ambas bandas. Pero creo que su posición ahora es la banda izquierda.
«Pero si salen al mercado para fichar a un jugador para la banda derecha, traen a Barcola y luego venden a un par de los jugadores de banda que ahora mismo tienen en plantilla, creo que eso sería fantástico.»
- Getty Images Sport
El Liverpool se enfrenta a un dilema táctico
La directiva del Liverpool se enfrenta ahora a una decisión crucial en el mercado de fichajes para equilibrar las opciones ofensivas en la plantilla de Andoni Iraola, especialmente a la hora de encontrar un extremo derecho natural antes de que cierre el mercado. El Liverpool debe actuar con cuidado para completar sus operaciones y garantizar que el equipo llegue preparado al inicio de la temporada 2026-27 de la Premier League, que comenzará con un partido fuera de casa contra el Newcastle United el 23 de agosto.
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