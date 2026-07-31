Advierten al Liverpool contra un movimiento de 100 millones de libras por Bradley Barcola mientras Jamie Carragher exige que el club se centre en la búsqueda de un sustituto para Mohamed Salah

En declaraciones a Sky Sports News, la leyenda del Liverpool Carragher sugirió que su exclub debería priorizar la búsqueda de un sucesor de Salah en la banda derecha antes que fichar a Barcola. El exdefensa dijo: "Es un gran jugador, no hay duda de eso, me encantaría que Barcola fichara por el Liverpool. Pero para mí es un extremo izquierdo.

"Lo más evidente ahora mismo en el Liverpool, lo que salta a la vista, es reemplazar a Mo Salah, un extremo derecho. Y no creo que el Liverpool tenga a nadie realmente en la plantilla que parezca sentirse del todo cómodo jugando por la derecha.

"Probablemente ya tenga al menos cuatro jugadores en la plantilla, antes de que llegue Barcola, si es que llega, que puedan jugar con comodidad en la banda izquierda.

"Pero si me dices si quiero que venga Barcola y que el Liverpool fiche también a un extremo derecho, estaría absolutamente encantado porque habría jugadores que tendrían que salir. Claro que sí.

"Pero ahora mismo, sentía que este verano iba a girar en torno a reemplazar a Mo Salah. Barcola no reemplaza a Mo Salah".