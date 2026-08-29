Esa advertencia nace de la turbulenta etapa de Willian después de dejar el Arsenal para regresar al Corinthians, el club de su infancia, en agosto de 2021. Su vuelta a casa terminó con una rescisión de contrato de mutuo acuerdo apenas 12 meses después, tras las amenazas a su seguridad dirigidas contra él y su familia, lo que propició un rápido regreso a Inglaterra con el Fulham.

Al reflexionar sobre el dilema de su compatriota en el norte de Londres, Willian añadió: "Es una decisión personal, una que solo él puede tomar, pero por mi propia experiencia, yo sin duda me quedaría".