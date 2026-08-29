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Advierten a Gabriel Jesus contra su regreso a Brasil mientras el exextremo del Arsenal Willian comparte un consejo sobre la Premier League
El delantero afronta un futuro incierto
El delantero de 29 años afronta un futuro cada vez más incierto en el Emirates Stadium después de perder posiciones en la jerarquía tras sus recurrentes lesiones y la llegada de refuerzos en ataque. Según las informaciones, Palmeiras está interesado en llevarlo de vuelta a Brasil, aunque Jesus sigue teniendo contrato en el norte de Londres hasta junio de 2027. Su excompañero en la selección Willian ha instado al ariete a pensárselo bien antes de cerrar cualquier salida de cara al cierre del mercado de fichajes.
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Willian insta a que se quede en Inglaterra
Willian aconsejó a Jesus que priorice ampliar su etapa en el fútbol inglés, basándose directamente en su propia y difícil experiencia al regresar a casa. En una entrevista con ESPN Brasil, el extremo, que recientemente rescindió su contrato con Gremio, insistió: "Yo me quedaría, por la experiencia que tuve. Elegiría quedarme y no irme. Intentaría, de alguna manera, encontrar otra situación y seguir jugando allí".
El traumático regreso a casa sirve de advertencia
Esa advertencia nace de la turbulenta etapa de Willian después de dejar el Arsenal para regresar al Corinthians, el club de su infancia, en agosto de 2021. Su vuelta a casa terminó con una rescisión de contrato de mutuo acuerdo apenas 12 meses después, tras las amenazas a su seguridad dirigidas contra él y su familia, lo que propició un rápido regreso a Inglaterra con el Fulham.
Al reflexionar sobre el dilema de su compatriota en el norte de Londres, Willian añadió: "Es una decisión personal, una que solo él puede tomar, pero por mi propia experiencia, yo sin duda me quedaría".
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Se acerca una decisión sobre el cierre del mercado de fichajes
Con el cierre del mercado de fichajes del lunes cada vez más cerca, Jesus debe tomar una decisión rápida sobre su futuro. El delantero no juega un partido oficial desde que marcó contra el Crystal Palace a finales de mayo, por lo que necesita desesperadamente minutos con regularidad. Jugar semana tras semana será crucial si quiere recuperar su sitio en la selección de Brasil.
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