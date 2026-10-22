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Advierten a Bélgica de que tendrá «graves problemas» cuando se retire Romelu Lukaku, autor de 94 goles: el exdelantero del Chelsea y del Manchester United es considerado «uno de los mejores»
Lukaku acumula más de 100 goles en la Premier League y dos títulos de la Serie A
El corpulento delantero ha tenido que responder a preguntas incómodas a lo largo de su carrera, ya que no todo el mundo está convencido de que un jugador con unas cualidades físicas bastante singulares haya explotado todo su potencial.
Sin embargo, Lukaku suma más de 100 goles en la Premier League, repartidos entre sus etapas en West Brom, Everton, Manchester United y Chelsea. También ha ganado dos veces la Serie A gracias a sus fructíferos pasos por Inter y Napoli.
Además, es el máximo goleador histórico de su país, con 94 tantos en 135 partidos con Bélgica, y no muestra señales de bajar el ritmo a sus 33 años. También firmó un contrato de un año con uno de los grandes del fútbol turco en el verano de 2026.
Allí también se ha encontrado con más escépticos, pues su aportación ofensiva ha sido escasa hasta ahora, pero tiene por costumbre dar la respuesta perfecta a quienes se han apresurado a darlo por acabado.
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¿Recibe Lukaku el reconocimiento que merecen sus registros?
Preguntado por si Lukaku podría haber hecho algo más, la leyenda belga Albert, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de Bitranked.com, afirmó: «Lukaku es uno de los mejores delanteros de la historia de Bélgica.
«Le fue bien en todos los clubes en los que jugó. Marcó goles fantásticos, muchísimos goles, y con la selección hemos tenido mucha suerte de contar con él durante los últimos 15 años, porque no tenemos a nadie que pueda sustituirle.
«Cuando Lukaku, [Kevin] De Bruyne y [Thibaut] Courtois dejen de jugar, se marcharán los tres últimos integrantes de la generación de oro. Y cuando los tres lo hagan, tendremos un gran problema porque no tenemos sustitutos para jugadores de ese calibre, que fueron de talla mundial y aún lo son».
Un delantero corpulento cree que fue criticado con demasiada dureza en el fútbol inglés
Lukaku le costó al Everton 28 millones de libras (37 millones de dólares), al Manchester United 75 millones de libras (100 millones de dólares) y al Chelsea, por su regreso a Stamford Bridge para una segunda etapa, 97,5 millones de libras (130 millones de dólares). Marcó 121 goles en la máxima categoría inglesa, pero cree que sus puntos fuertes no siempre fueron valorados en la más exigente de las ligas.
Ya había declarado en el pódcast Friends of Sports: «Siempre ha pasado lo mismo: si alguien dice algo sobre ti y, como futbolista, no respondes, todo el mundo se hace eco de ello. Eso fue lo que me pasó.
»Recuerdo lo que se decía de mí cuando estaba en Inglaterra: “Es vago, no se esfuerza, no es un líder, es egoísta, su primer toque, no sabe aguantar el balón, bla, bla, bla”. Jugué dos años en el Inter y entonces era: “De espaldas a portería, es el mejor jugador del mundo, ¡está entre los cinco mejores!”.
»En Inglaterra querían encasillarme. Ven a alguien de mi constitución y piensan que es el nuevo Drogba. Y, como Didier hizo lo que hizo, creen que yo tengo que hacer lo mismo. No soy así. Didier jugaba más de espaldas a portería y podía aguantar el balón sin importar desde dónde se lo enviaran. Ese no era mi estilo. Dejadme desmarcarme a la espalda de la defensa y dadme el pase».
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¿Qué futuro le espera a Lukaku a los 33 años?
Aunque sus entrenadores no siempre lo hayan utilizado de la forma más eficaz, Lukaku ha encontrado la manera de sembrar el terror en las defensas rivales y merece un enorme reconocimiento por ello. Ya tiene asegurado un lugar en los libros de historia.
Queda por ver cuándo llegará el final de su carrera profesional, mientras se encamina a quedar libre en el verano de 2027, y cuándo llegará el día en que la camiseta número 9 de Bélgica pase a manos de otro jugador.
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