Advertencias médicas y un hecho sin precedentes: 17 minutos de angustia para Scaloni ante España

El periódico argentino añadía: «Por supuesto, esto puede afectar negativamente al rendimiento y aumentar el riesgo de lesiones de los jugadores. Si el periodo de descanso es tan largo, empiezan a aparecer errores técnicos y tácticos, disminuye la intensidad del partido y resulta difícil mantener la concentración porque el sistema nervioso ya no está en estado de alerta. Además, se reducen las capacidades cognitivas, especialmente la concentración», explicó Pedro Flores, profesor e investigador de la Universidad de Colima, al diario español «AS».
Además, al bajar la temperatura corporal se reduce la velocidad de contracción, los niveles de oxígeno, el flujo sanguíneo y la flexibilidad articular, aumentando el riesgo de lesiones, calambres y espasmos.
Así, entre luces, música y estrellas mundiales, la final entre Argentina y España tendrá un reto: que el espectáculo no eclipse la calidad del partido.
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