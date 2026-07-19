Advertencias médicas y un hecho sin precedentes: 17 minutos de angustia para Scaloni ante España

Antes de la final, el cuerpo técnico argentino se preocupó tras el anuncio de la FIFA: el espectáculo entre tiempos duraría 17 minutos, montaje y desmontaje incluidos. Así se desmintieron las noticias que hablaban de una interrupción de media hora, según un informe del diario Clarín.

Pese a la confirmación, Scaloni y su cuerpo técnico temen que el descanso se extienda más de lo previsto.

El show lo encabezará Chris Martin, líder de Coldplay, junto a otras estrellas. Participarán Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán «Day Day», el himno oficial del torneo.

También participarán «Plaza Sésamo», «The Muppets» y el coro infantil «PS22» de Staten Island, que cantarán con Coldplay.

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