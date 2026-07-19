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Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

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Advertencias médicas y un hecho sin precedentes: 17 minutos de angustia para Scaloni ante España

España vs Argentina
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L. Scaloni
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El recuerdo del concierto de Shakira preocupa al seleccionador de Argentina

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ignora las críticas y elogia el Mundial 2026, que califica como el mejor de la historia por sus ingresos récord y la gran afluencia de público, además de la final entre Argentina y España.

Sin embargo, Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ha criticado los horarios, las pausas de hidratación, los largos desplazamientos y algunos eventos paralelos, que calificó de «surrealistas».

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  • El desarrollo de las dos mitades suscita inquietudes

    Antes de la final, el cuerpo técnico argentino se preocupó tras el anuncio de la FIFA: el espectáculo entre tiempos duraría 17 minutos, montaje y desmontaje incluidos. Así se desmintieron las noticias que hablaban de una interrupción de media hora, según un informe del diario Clarín.

    Pese a la confirmación, Scaloni y su cuerpo técnico temen que el descanso se extienda más de lo previsto.

    El show lo encabezará Chris Martin, líder de Coldplay, junto a otras estrellas. Participarán Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán «Day Day», el himno oficial del torneo.

    También participarán «Plaza Sésamo», «The Muppets» y el coro infantil «PS22» de Staten Island, que cantarán con Coldplay.

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    • Anuncios

  • Un hecho sin precedentes y la preocupación de Argentina

    Infantino afirmó: «Mientras el mundo se une para ver el partido de fútbol más importante de la historia, este evento sin precedentes rendirá homenaje al fútbol, a la música y a los valores que compartimos, con el objetivo de dejar un legado que vaya más allá del pitido final».

    La clausura empezará 90 minutos antes de la final y contará con Post Malone, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Schwarzenegger, Ai Shu Speed y Robbie Williams.

    Pero, ¿podrán todos subir al escenario en solo 17 minutos?

    Según el periódico, «el equipo técnico argentino lo duda. Temen que esto suponga un riesgo para los jugadores». Hay un precedente en la Copa América de 2024, cuando Shakira cantó en el Hard Rock Stadium de Miami y alargó el descanso hasta los 25 minutos, aunque la cantante colombiana solo permaneció en el escenario siete minutos». 

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  • Advertencias médicas y riesgo de lesiones

    El periódico argentino añadía: «Por supuesto, esto puede afectar negativamente al rendimiento y aumentar el riesgo de lesiones de los jugadores. Si el periodo de descanso es tan largo, empiezan a aparecer errores técnicos y tácticos, disminuye la intensidad del partido y resulta difícil mantener la concentración porque el sistema nervioso ya no está en estado de alerta. Además, se reducen las capacidades cognitivas, especialmente la concentración», explicó Pedro Flores, profesor e investigador de la Universidad de Colima, al diario español «AS».

    Además, al bajar la temperatura corporal se reduce la velocidad de contracción, los niveles de oxígeno, el flujo sanguíneo y la flexibilidad articular, aumentando el riesgo de lesiones, calambres y espasmos.

    Así, entre luces, música y estrellas mundiales, la final entre Argentina y España tendrá un reto: que el espectáculo no eclipse la calidad del partido.

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