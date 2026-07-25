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Advertencia oficial por el Mundial: lo ocurrido en Gran Bretaña no tiene precedentes

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El Mundial desata una grave crisis: violencia y detenciones masivas

Las repercusiones del Mundial 2026 no se limitaron al rectángulo verde, ya que cifras oficiales en el Reino Unido revelaron un aumento sin precedentes en los casos de violencia doméstica y los delitos vinculados al torneo, en medio de advertencias sobre el papel que jugó el consumo de alcohol en el agravamiento de la crisis.

Los casos de violencia doméstica en el Reino Unido registraron sus niveles más altos de la historia durante la Copa del Mundo de fútbol 2026, alcanzando un total de 384 incidentes denunciados, según cifras difundidas por la Unidad de Policía del Fútbol Británica.

La afición inglesa había depositado sus esperanzas en el entrenador Thomas Tuchel y en los compañeros del capitán Harry Kane para conquistar el segundo título mundial tras el de 1966, antes de que Argentina rompiera sus sueños en semifinales, dejando a los Tres Leones con la medalla de bronce después de vencer a Francia por 6-4.

  • Se agrava la crisis: el Mundial y el consumo de alcohol

    Según la cadena británica Sky, el jefe de policía Mark Roberts, responsable de la unidad de fútbol, afirmó que el Mundial y el consumo de alcohol asociado a él provocaron un aumento general de los incidentes denunciados.

    Añadió que se registraron alrededor de 300 casos de violencia doméstica la noche del partido entre Inglaterra y Noruega, cuando se permitió que los bares permanecieran abiertos hasta las dos de la madrugada.

    Las cifras mostraron que los 384 casos de violencia doméstica/familiar representan el 17 por ciento del total de 2.322 incidentes relacionados con el fútbol registrados durante el torneo.

    También se contabilizaron 391 detenciones en el Reino Unido vinculadas al torneo. Los incidentes totales incluyeron 1.008 casos en locales autorizados para la venta de alcohol, la segunda cifra más alta en un torneo similar.

    Roberts señaló que existe una relación directa entre la ampliación del horario de las licencias para la venta de alcohol en los partidos disputados a última hora y el aumento de los incidentes, y declaró: "Cuanto mayor es el consumo de alcohol, mayor es el problema".

    Y subrayó que esto incluye también los casos de violencia doméstica/familiar.

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  • ¿Qué ocurrió en las ediciones anteriores?

    Las comparaciones con torneos anteriores muestran la naturaleza del problema: en el Mundial de 2018 (Rusia) se registraron 306 incidentes de violencia doméstica, y en la Eurocopa de 2020 la cifra alcanzó los 193 casos.

    En el Mundial de 2022 (Catar): (119), y en la Eurocopa de 2024 (Alemania) se registraron 351 casos, mientras que en el Mundial de 2026 la cifra llegó a los 384 casos de violencia denunciados ante la policía.

    En cuanto al total de incidentes relacionados con el fútbol, fue el siguiente:

    Mundial de 2018: 1487.

    Eurocopa de 2020: 2345.

    Mundial de 2022: 573.

    Eurocopa de 2024: 1302.

    Mundial de 2026: 2322.

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  • Eurocopa 2020: una cifra incomparable

    En cuanto a la cifra más alta de incidentes totales en los últimos cinco grandes torneos de Inglaterra, se registró durante la Eurocopa 2020, cuando se contabilizaron 2.345 incidentes y 599 detenciones.

    Y en el extranjero, Roberts elogió el comportamiento de los aficionados de Inglaterra que viajaron a Estados Unidos, señalando que "el comportamiento de los aficionados fue magnífico" pese a la gran afluencia, y que el número de incidentes fue muy bajo. La policía local —en Estados Unidos— detuvo únicamente a 22 aficionados ingleses, en comparación con la ausencia de incidentes registrados en Catar 2022.

    Los delitos registrados en Estados Unidos incluyeron: 8 delitos relacionados con el orden público y el acceso no autorizado, 6 agresiones que causaron lesiones, 2 manipulaciones de entradas, 1 caso de embriaguez y 3 expulsiones.

    Roberts expresó su preocupación por la capacidad de las fuerzas para planificar los posibles delitos en el Reino Unido, especialmente con la ampliación de las licencias en tan poco tiempo.

    Hizo referencia al partido de Inglaterra frente a México, que comenzó a la una de la madrugada hora británica, cuando a los bares se les concedió una licencia ampliada hasta las cinco de la madrugada, una decisión que se tomó apenas 48 horas antes del encuentro. Dijo que esto no permite reorganizar los turnos ni desplegar a agentes adicionales a tiempo, e instó a que se tengan en cuenta las propuestas de seguridad para equilibrar los beneficios con las posibles amenazas.

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