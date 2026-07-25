Advertencia oficial por el Mundial: lo ocurrido en Gran Bretaña no tiene precedentes

Las repercusiones del Mundial 2026 no se limitaron al rectángulo verde, ya que cifras oficiales en el Reino Unido revelaron un aumento sin precedentes en los casos de violencia doméstica y los delitos vinculados al torneo, en medio de advertencias sobre el papel que jugó el consumo de alcohol en el agravamiento de la crisis.
Los casos de violencia doméstica en el Reino Unido registraron sus niveles más altos de la historia durante la Copa del Mundo de fútbol 2026, alcanzando un total de 384 incidentes denunciados, según cifras difundidas por la Unidad de Policía del Fútbol Británica.
La afición inglesa había depositado sus esperanzas en el entrenador Thomas Tuchel y en los compañeros del capitán Harry Kane para conquistar el segundo título mundial tras el de 1966, antes de que Argentina rompiera sus sueños en semifinales, dejando a los Tres Leones con la medalla de bronce después de vencer a Francia por 6-4.