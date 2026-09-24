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Advertencia de «sobrepeso» para la estrella del Liverpool Harvey Elliott mientras su cesión al Valencia se convierte en una pesadilla
La forma física de Elliott, muy criticada en medio del caos en Valencia
La cesión de Elliott al Valencia se está desmoronando rápidamente. En busca de un nuevo comienzo tras una frustrante etapa en el Aston Villa, el jugador de 23 años apenas ha disputado 88 minutos repartidos en tres apariciones como suplente en LaLiga esta temporada.
El medio español Marca ha publicado duras valoraciones sobre la condición física del centrocampista, al afirmar que llegó muy por encima de su peso óptimo de competición, lo que sugiere que Elliott está pagando el precio de una pretemporada muy alterada y atípica de vuelta en el Liverpool.
La crisis va mucho más allá del terreno de juego. El Valencia es 19º en la clasificación tras perder cinco de sus siete primeros partidos, una racha desastrosa que acabó con el despido del entrenador Carlos Corberan apenas unos días después de la llegada de Elliott.
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El centrocampista sigue siendo positivo pese a los despidos de entrenadores
A su llegada a Mestalla, Elliott estaba deseando dejar atrás sus recientes dificultades. «Quería la oportunidad de venir aquí, jugar con regularidad y experimentar una liga diferente», dijo. «Mi objetivo es recuperar la confianza en mí mismo, jugar con libertad y disfrutar de mi fútbol».
El centrocampista también destacó la confianza inicial depositada en él por la cúpula del club. «Tuve algunas llamadas con Carlos Corberan, en las que hablamos de mis objetivos y de lo que esperaba de mí como jugador», señaló poco antes del repentino despido del entrenador. «El inicio de la temporada ha sido complicado, pero todavía queda mucho camino por recorrer».
A pesar de las crecientes críticas por su peso, Elliott ha intentado proyectar una actitud serena en internet. «¡Nos vemos después del parón, valencianistas! Seguiremos trabajando y volveremos mejores. Gracias por vuestro apoyo», publicó en Instagram antes del parón internacional.
Una carrera frenada por cláusulas de cesión y cambios de entrenador
La carrera de Elliott se ha estancado de forma considerable en los dos últimos años. Después de perder protagonismo con Arne Slot en el Liverpool, fue enviado al Aston Villa, donde solo jugó 304 minutos. El técnico del Villa, Unai Emery, lo apartó deliberadamente para evitar activar una cláusula de compra obligatoria de 35 millones de libras.
Tras regresar a Merseyside, el recién nombrado entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, consideró de inmediato que Elliott no entraba en sus planes. El centrocampista sigue teniendo contrato en Anfield hasta 2028, pero como el Valencia no tiene obligación de comprarlo el próximo verano, su futuro a largo plazo sigue siendo muy incierto.
En estos momentos, el Valencia está cubriendo la inmensa mayoría del salario de Elliott en la Premier League, lo que le convierte en el tercer mejor pagado de la plantilla. Este importante compromiso financiero no ha hecho más que aumentar las expectativas y las consiguientes críticas en torno a su lento inicio en España.
- AFP
Semanas decisivas bajo Javier Aguirre
Elliott afronta ahora un periodo crítico de tres semanas para salvar su cesión en España. El parón internacional le está sirviendo como una pretemporada a medida, ofreciéndole una breve ventana para perder peso, mejorar su forma física de partido y satisfacer las exigencias físicas del club.
Debe impresionar rápido al nuevo entrenador del Valencia, Javier Aguirre. Como el exseleccionador de México solo tiene contrato hasta el final de la temporada, Aguirre necesitará resultados inmediatos, lo que deja a Elliott sin margen de error si espera hacerse un hueco en el once inicial.
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