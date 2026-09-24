Advertencia de «sobrepeso» para la estrella del Liverpool Harvey Elliott mientras su cesión al Valencia se convierte en una pesadilla

La cesión de Elliott al Valencia se está desmoronando rápidamente. En busca de un nuevo comienzo tras una frustrante etapa en el Aston Villa, el jugador de 23 años apenas ha disputado 88 minutos repartidos en tres apariciones como suplente en LaLiga esta temporada.

El medio español Marca ha publicado duras valoraciones sobre la condición física del centrocampista, al afirmar que llegó muy por encima de su peso óptimo de competición, lo que sugiere que Elliott está pagando el precio de una pretemporada muy alterada y atípica de vuelta en el Liverpool.

La crisis va mucho más allá del terreno de juego. El Valencia es 19º en la clasificación tras perder cinco de sus siete primeros partidos, una racha desastrosa que acabó con el despido del entrenador Carlos Corberan apenas unos días después de la llegada de Elliott.



