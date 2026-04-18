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Adrien Rabiot rechaza una «enorme» oferta de la Liga Profesional Saudí para quedarse en el AC Milan, mientras los rossoneri se fijan en Leon Goretzka
Rechazar los millones de Oriente Medio
Rabiot, centrocampista del AC Milan, habría rechazado una millonaria oferta de la Liga Saudí para seguir en el club rossonero. Pese al atractivo económico de Oriente Medio, el exjugador de la Juventus y el París Saint-Germain prefiere permanecer en la Serie A a las órdenes de Massimiliano Allegri.
Según el periodista Nicolo Schira, el francés recibió una oferta formal de tres años con un salario muy superior a lo que pueden pagar los rossoneri. Sin embargo, como su contrato en San Siro vence en junio de 2028 y ha recuperado su mejor nivel desde su llegada procedente del Marsella, Rabiot ha decidido quedarse.
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El liderazgo bajo la dirección de Allegri
Desde su regreso a Italia procedente del Marsella, Rabiot se ha consolidado como titular habitual, jugando a menudo junto al veterano creador de juego Luka Modric. El centrocampista francés ha sido uno de los jugadores más utilizados de la plantilla, y su balance de cinco goles y cinco asistencias solo refleja en parte su influencia general, ya que su presencia física y su regularidad lo han convertido en una pieza clave del sistema de Allegri.
Aun así, la afición de San Siro cree que puede aportar más en el último tercio. Su estilo de ida y vuelta le sitúa cerca del área rival, aunque la falta de fluidez ofensiva del equipo a veces reduce su influencia. De todos modos, su negativa a fichar por clubes saudíes aporta la estabilidad que el club necesita para construir una cultura ganadora sostenible.
Goretzka es ahora la máxima prioridad.
Aunque Rabiot ya se comprometió con el Milan, el club busca más refuerzos para el centro del campo. Según La Gazzetta dello Sport, Leon Goretzka, del Bayern de Múnich, es el principal objetivo para el próximo mercado. Allegri lo impulsa: ve al alemán como el compañero ideal para complementar a Rabiot.
Los rossoneri han puesto sobre la mesa una oferta atractiva: contrato de tres años valorado en unos 5 millones de euros por temporada. No obstante, el fichaje dependerá de que el Milan se clasifique para la próxima Champions, pues el alemán quiere seguir en el máximo nivel.
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Sacar lo mejor de Rabiot
El interés por Goretzka no es solo incorporar talento; es una jugada táctica para maximizar la eficacia de Rabiot. Con la llegada de un jugador con la inteligencia defensiva y el ritmo de trabajo de élite de Goretzka, el Milan espera dar a Rabiot más libertad para avanzar e influir en el juego en la zona de ataque. Este doble pivote o trío en el centro del campo aportaría la solidez que ahora falta en las transiciones de Allegri.
Con Pulisic y Leao bajo lupa por su bajo rendimiento, reforzar el centro del campo es urgente. Mantener a Rabiot y sumar a un campeón como Goretzka demuestra que el Milan quiere seguir siendo protagonista en la Serie A y dar respaldo a sus estrellas.