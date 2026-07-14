En su última rueda de prensa, Rabiot restó importancia a las tensiones individuales y afirmó que no hay un plan táctico para marcar al joven prodigio del Barcelona. El exjugador de la Juventus instó a sus compañeros a mantenerse alerta ante la peligrosa línea de ataque de La Roja y su capacidad para aprovechar los espacios dentro del área.

Rabiot subrayó que Francia no caerá en la trampa de obsesionarse con un solo jugador: «No hay ningún plan contra Lamine Yamal. Nos estamos centrando en la selección española, no solo en un jugador. Sabemos que son peligrosos en todos los aspectos: él, los delanteros, su posesión del balón, su capacidad para encontrar espacios cerca del área y su juego combinativo. Tenemos que estar atentos a todo eso. No debemos centrarnos solo en un individuo».