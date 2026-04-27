Getty/GOAL
Traducido por
¡Adoración al ídolo! Cómo Neymar inspira a Rodrygo, estrella del Real Madrid y de Brasil
¿Quiénes integrarán la selección brasileña para el Mundial 2026?
En 2022, Rodrygo integró la selección brasileña en Catar. También jugó la Copa América, pero aún busca su primer título con la verdeamarela.
A sus 25 años, este extremo trabajador aún tendrá muchas oportunidades en los próximos torneos. Aunque Neymar, ahora de vuelta en el Santos, ya no comparta vestuario con él, el talentoso jugador de 34 años sigue siendo un referente para millones en Brasil y en el mundo.
- Getty
Rodrygo cuenta cómo es jugar junto a Neymar
Rodrygo, formado en el Santos, siempre admiró a Neymar. Tenía nueve años cuando su compatriota debutó con Brasil en 2010.
Nueve años después se convirtieron en compañeros de selección. Rodrygo demuestra que los sueños se cumplen con trabajo. En una entrevista con GOAL y Powerade, explicó cómo es jugar con su ídolo de la infancia: «Jugar junto a Neymar, uno de mis héroes desde niño, ha sido increíble.
Aprendo mucho solo con ver cómo entrena, su mentalidad y cómo afronta los partidos importantes. Ser testigo directo me motiva a mejorar y a luchar por alcanzar ese mismo nivel de excelencia».
Una estrella del Real Madrid quiere inspirar a la próxima generación.
Rodrygo se ha convertido en una fuente de inspiración. Pasó de las afueras de São Paulo al Santiago Bernabéu, con 297 partidos a sus 25 años en el equipo más importante de La Liga.
Sabe lo que significa «Power Your Fate» y quiere ayudar a las estrellas del mañana a hacer lo mismo. El fútbol brasileño siempre ha girado en torno a la expresión y el disfrute, llevando al campo la actitud desenfadada de jugar con amigos en la playa y en las calles.
Rodrygo añade que quiere ayudar a la próxima generación a asumir esa mentalidad a medida que el talento se vuelve tangible: «La hermosa historia del fútbol brasileño ha sido escrita por grandes jugadores a lo largo del tiempo. Generaciones que nos enseñaron a disfrutar del juego, a divertirnos, a jugar con el balón y a sonreír en el campo.
El fútbol brasileño siempre ha sido sinónimo de creatividad, talento y alegría, y quiero que la próxima generación mantenga ese espíritu. “Power Your Fate” me recuerda que, al unir pasión y diversión en la cancha con trabajo duro, dedicación y una mente fuerte, tenemos todo lo necesario para ganar.
«Cuando te preparas, eres disciplinado y te mantienes hidratado, tienes la confianza y la libertad para expresarte sin límites. Juega con alegría: el esfuerzo fuera del campo aumenta tu libertad dentro del juego y te permite dominar todo tu potencial».
Rodrygo volverá más fuerte tras su lesión
Rodrygo, recuperándose de una operación en el ligamento cruzado anterior, seguirá desde la distancia el inicio de Brasil en la Copa Mundial de junio. Promete volver más fuerte.
“Power Your Fate” es la iniciativa global de Powerade que invita a los deportistas a tomar el control de sus resultados mediante la preparación y una hidratación adecuada. Como parte de la larga colaboración de Powerade con la Copa Mundial de la FIFA, y como bebida deportiva oficial del torneo, el vídeo de la campaña muestra cómo Powerade impulsa a los deportistas de todos los niveles a esforzarse, aprovechar su momento y convertir el trabajo en legado.