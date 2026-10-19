Mientras crece la expectación por el gran duelo de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en el Parque de los Príncipes, Laporta se ha detenido a reflexionar sobre la identidad táctica de su rival. El presidente del Barcelona cree que el conjunto francés ha experimentado una transformación significativa bajo la dirección de Luis Enrique, que conoce los entresijos del Camp Nou mejor que casi nadie.

«La dinámica futbolística de sus equipos tiene algo del estilo original del Barça», explicó Laporta en una entrevista con L'Equipe. El presidente también reconoció el acierto de la directiva del club parisino al apostar por el técnico español y destacó el impacto inmediato que ha tenido en el rendimiento y la identidad del equipo. «El éxito del PSG ha llegado con Enrique y ha ganado porque él le dio su personalidad. Y cuando decidió cambiar las cosas, ¡bum! Hay que reconocerle a Nasser el mérito de haber apostado por él, y también a Luis Campos», añadió el dirigente catalán.

El propio Enrique comparte esa opinión y recientemente habló de las similitudes tácticas entre los dos grandes clubes europeos. El exseleccionador de España señaló que ambos equipos dan prioridad a la presión alta y al juego de posesión, por lo que se asemejan sobre el terreno de juego. Enrique ha hablado abiertamente de su estrategia para neutralizar al adolescente prodigio Yamal: procurar que su equipo domine el balón, un principio clásico de la escuela futbolística del Barcelona que ha trasladado con éxito a la capital francesa.