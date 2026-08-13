El centrocampista de 29 años, que disputó 134 partidos, marcó 10 goles y dio 25 asistencias con el Aston Villa tras llegar procedente del Leicester City en el verano de 2023, se metió en problemas con la afición de Villa Park durante la gira de pretemporada del Manchester United. Al reflexionar sobre su llegada a Old Trafford, Tielemans elogió en un primer momento a su antiguo club por ayudarle a recuperar su mejor nivel, pero enseguida se adentró en un terreno peligroso con su valoración de la jerarquía del fútbol inglés.

En declaraciones a la prensa, el exjugador del Leicester City afirmó: «Pero hay clubes por encima del Villa, y el Manchester United es uno de ellos». Esta comparación directa no sentó nada bien entre los seguidores del Aston Villa, especialmente teniendo en cuenta el reciente éxito del club bajo las órdenes de Unai Emery, que les llevó a ganar la Liga Europa de la UEFA la temporada pasada y a terminar cuartos en la Premier League para asegurarse una plaza en la próxima Liga de Campeones de la UEFA.