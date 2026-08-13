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«Admito mi error»: Youri Tielemans, obligado a pedir disculpas a los aficionados del Aston Villa tras la polémica afirmación de que el Manchester United es un club más grande
Polémica por los comentarios sobre el «club más grande»
El centrocampista de 29 años, que disputó 134 partidos, marcó 10 goles y dio 25 asistencias con el Aston Villa tras llegar procedente del Leicester City en el verano de 2023, se metió en problemas con la afición de Villa Park durante la gira de pretemporada del Manchester United. Al reflexionar sobre su llegada a Old Trafford, Tielemans elogió en un primer momento a su antiguo club por ayudarle a recuperar su mejor nivel, pero enseguida se adentró en un terreno peligroso con su valoración de la jerarquía del fútbol inglés.
En declaraciones a la prensa, el exjugador del Leicester City afirmó: «Pero hay clubes por encima del Villa, y el Manchester United es uno de ellos». Esta comparación directa no sentó nada bien entre los seguidores del Aston Villa, especialmente teniendo en cuenta el reciente éxito del club bajo las órdenes de Unai Emery, que les llevó a ganar la Liga Europa de la UEFA la temporada pasada y a terminar cuartos en la Premier League para asegurarse una plaza en la próxima Liga de Campeones de la UEFA.
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Tielemans pide disculpas públicas
Al recurrir a las redes sociales para aclarar la situación, Tielemans expresó su pesar por la formulación de su entrevista anterior. Quiso subrayar que sigue teniendo al club en muy alta estima pese a su salida. Escribió: «Nunca quise que mis palabras en la prensa de ayer ofendieran a nadie ni a la institución del Aston Villa Football Club, a la que respeto enormemente y por la que estoy agradecido por los últimos 3 años. Sin embargo, debo admitir mi error y pedir disculpas por mi elección de palabras; tendré más cuidado en el futuro. Le deseo lo mejor al club en el futuro».
La disculpa llega después de que Tielemans completara un traspaso de 35 millones de libras al Manchester United a principios de este verano. El Manchester United optó por activar una cláusula de rescisión en su contrato para llevarlo a Old Trafford con un acuerdo de cinco años. Pese a la fricción provocada por sus comentarios recientes, el centrocampista había sido una figura clave para el Villa desde su llegada procedente del Leicester en 2023.
Un nuevo comienzo en Old Trafford
El traslado a Mánchester representa un hito importante para el experimentado centrocampista, que ha firmado un contrato que le mantendrá en el club hasta 2031. Tielemans tuvo problemas físicos la temporada pasada, lo que le limitó a solo 35 apariciones en todas las competiciones debido a lesiones separadas en la pantorrilla y el tobillo.
Tielemans afronta la nueva campaña después de haber representado a Bélgica en el Mundial de este verano, donde ayudó a su país a alcanzar los cuartos de final antes de ser eliminado por España. El centrocampista firmó un torneo impresionante a nivel individual, al marcar dos goles en su duelo de dieciseisavos de final contra Senegal.
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De cara a la nueva temporada
Ambos clubes entran ahora en la fase final de su preparación de pretemporada antes de que la próxima semana arranque la campaña de la Premier League. El Manchester United tiene previsto medirse al gigante italiano AC Milan, donde Tielemans esperará que su fútbol hable por sí solo tras la reciente tormenta mediática, mientras que el Aston Villa se enfrentará al conjunto alemán Borussia Monchengladbach en su última prueba de pretemporada, el sábado.
Mientras tanto, el Aston Villa sufrió un revés al perder 2-1 contra el Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA del miércoles. El equipo de Emery buscará rehacerse cuando abra su campaña de la Premier League con un viaje a domicilio a Brighton el 23 de agosto, mientras que el Manchester United arrancará su propia temporada liguera un día antes, desplazándose para medirse al Hull City el 22 de agosto.
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