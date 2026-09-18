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¡Adiós, Old Trafford! El exjugador del Man Utd Tyrell Malacia se une al FC Cincinnati como agente libre tras una etapa en Inglaterra marcada por las lesiones
Un nuevo comienzo en la Major League Soccer
El FC Cincinnati ha dado un golpe importante en el mercado al asegurarse el fichaje del exdefensa del Manchester United Malacia. El internacional neerlandés de 27 años ha optado por cruzar el Atlántico para continuar su carrera profesional, incorporándose al equipo de la MLS como agente libre.
El club de Ohio confirmó el acuerdo el viernes, en una importante inversión para su línea defensiva mientras busca mantener su condición de aspirante en la Conferencia Este. El lateral neerlandés ha comprometido su futuro con el club con un contrato que se extiende hasta junio de 2027, y el acuerdo también incluye una opción del club para la temporada 2027-28 de la MLS.
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Cincinnati hace hueco para Malacia
Para facilitar la llegada de la estrella europea de alto perfil, la directiva del club tuvo que maniobrar con cuidado sus recursos de plantilla. El equipo anunció que ha adquirido una plaza internacional de plantilla procedente de St. Louis CITY SC a cambio de 200.000 dólares en General Allocation Money (GAM) de 2026.
Este movimiento subraya la importancia que la dirección concede a la llegada de Malacia, al considerarlo una pieza angular para las próximas campañas del equipo. El director general Chris Albright expresó su entusiasmo por el fichaje al afirmar: «Estamos encantados de incorporar a un jugador con la experiencia de Tyrell.
Dejando atrás las dificultades de Mánchester
El traslado de Malacia a Estados Unidos pone fin a una etapa en Old Trafford que se vio muy alterada por problemas físicos. Tras llegar al Manchester United en 2022 procedente del Feyenoord, el defensa causó una buena impresión inicialmente a las órdenes de Erik ten Hag, pero su progresión se vio frenada con frecuencia por lesiones persistentes que limitaron su disponibilidad para el primer equipo. A pesar de esos contratiempos, aún logró disputar 50 partidos con el 20 veces campeón de Inglaterra, participando tanto en la Premier League como en competiciones europeas.
El neerlandés aportará una gran experiencia de primer nivel al vestuario del Cincinnati, ya que ya ha disputado más de 250 partidos como profesional en Europa. Su bagaje es incuestionable, tras haberse enfrentado a algunos de los mejores atacantes del mundo durante su etapa en la Premier League y la Champions League. Los aficionados de Cincinnati ya han podido ver un avance del más reciente fichaje del Cincinnati a través de adelantos en redes sociales, mientras el club aumenta la expectación por su debut.
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Construyendo sobre la plata europea y el éxito
Aunque su etapa en Inglaterra estuvo marcada por las ausencias por motivos médicos, Malacia llega a Estados Unidos con un palmarés que impone respeto. Durante su breve pero impactante etapa en el Manchester United, formó parte de la plantilla que levantó la Copa de la Liga 2022-23, lo que supuso la vuelta a los títulos para el Manchester United. Además, su historial reciente incluye una exitosa cesión de regreso a su país, donde desempeñó un papel en la conquista del título de la Eredivisie por parte del PSV Eindhoven en la temporada 2024-25.
Los credenciales de Malacia también se extienden al escenario internacional, donde ha sido una figura habitual de la selección de los Países Bajos. Con nueve internacionalidades absolutas en su haber, fue incluido de forma destacada en la convocatoria neerlandesa para la Copa del Mundo de la FIFA 2022 en Qatar, donde el equipo alcanzó los cuartos de final antes de una dramática eliminación.
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