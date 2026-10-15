Martinez ha decidido no renovar su contrato, según The Athletic, tras un llamativo ataque público al director técnico Jason Wilcox. El contrato actual del argentino, de 28 años, expira el próximo verano y, aunque el Manchester United dispone de una cláusula para ampliarlo 12 meses, el jugador no quiere que se active.

Al parecer, el club tampoco tiene claro si ejercer esa opción, lo que arroja serias dudas sobre el futuro a largo plazo del defensa. Las conversaciones para mejorar sus condiciones están estancadas desde que Martinez ganó el Mundial de 2022, y al jugador le frustra su salario en comparación con el de quienes más cobran de la plantilla.

Con una salida en verano cada vez más probable, España se perfila como su destino preferido. El Atlético de Madrid ha sido relacionado insistentemente con un posible fichaje del central tras imponerse por 2-0 al United en la Champions League en el Wanda Metropolitano.



