adidas despierta a las bestias con el relanzamiento del emblemático pack Y-3 F50 Tunit

En esta ocasión, la colección está preparada tanto para el campo como para la calle, ya que la bota se transforma en una suela apta para caminar que se ha actualizado para la época actual en una llamativa fusión de estilos. Para quienes prefieran quedarse en el césped, la versión «wolf» sigue siendo una bota de fútbol, con el mismo diseño y la misma cubierta de cordones de la inconfundible versión de 2006, pero rediseñada con todas las actualizaciones técnicas necesarias para que esté lista para 2026.