Sagna se incorporó al Montreal en 2018, después de pasar por el Manchester City y el Benevento, y disfrutó muchísimo de su temporada y media en la MLS. Recomendaría a cualquiera seguir un camino similar.

Las brillantes luces de Nueva York, Miami y Los Ángeles tienen un atractivo evidente para jugadores de todo el planeta, pero Sagna dijo, al ser preguntado por su experiencia en Canadá: «La calidad de vida es muy buena. Creo que el ecosistema está hecho para una gran vida familiar. Es un país increíble.

»Viví allí durante tres años. Es un país muy equilibrado, tienes las estaciones y la gente vive bien. Yo estaba en Montreal, una ciudad preciosa. Tiene un aspecto europeo con infraestructura de EE. UU. Incluso el invierno, quiero decir, me encanta el sol, pero disfruté del invierno allí porque podía ir a caminar durante dos horas sobre la nieve en el parque con un chocolate caliente y eso te centraba. Creo que hoy en día no hay muchos lugares así en el mundo en el que vivimos.

»Está entre los mejores lugares para vivir. Montreal estuvo en algún momento entre los cinco mejores lugares para vivir del mundo. Es divertido, el ambiente es bueno, la gente es feliz y es un país bonito. Además, la gente habla ambos idiomas, francés e inglés, y también tienes una gran comunidad española por estar en Norteamérica».