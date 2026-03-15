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Adani tras el Lazio-Milan: «¿Leao? No hay nada nuevo. No está a la altura. Ibra le había explicado lo que significa estar en el Milan, pero aún no lo ha entendido»
«ES UN FUTBOLISTA REINCIDENTE»
En los estudios de la Rai, en el programa «La Domenica Sportiva», Lele Adani ha comentado el comportamiento de Rafa Leao: «No es nada nuevo —explica el exdefensa y actual comentarista técnico—; el año pasado lo entrenaron Fonseca y Conceiçaó, y en ambos casos empezó bien y luego lo hizo mal. ¿Y con Allegri? Se ha dicho que hizo bien en situarlo en el centro del proyecto a pesar de las lesiones, pero estas actitudes las vemos siempre… En mi opinión, es exagerado destacar el trabajo de Max con Leao, porque como delantero no puede estar a este nivel. Quizá sea el jugador con más talento del Milan, pero su rendimiento y su comportamiento indican que es un futbolista reincidente en ciertas cosas. Por cierto, él dice que no le llegan balones…».
«HAY AL MENOS 30 EXTERIORES MEJORES QUE ÉL»
Adani continúa su análisis retrocediendo unos años: «Cuando tenía 21 años ganó la liga con Ibra y Giroud. Ellos estaban ahí, le presionaban; y él, gracias a ellos, comprendió lo que significa estar en el Milan. Pero hay que demostrarlo cada día. Si se va Zlatan, tienes que empezar a valerte por ti mismo; en cambio, hoy tiene 27 años y probablemente aún no ha entendido cómo debe comportarse. Añado: a Leao siempre se le ha apoyado y aguantado, todos le quieren; el problema está en el campo, porque hay muchos extremos que cuando él ganó ese título ni siquiera existían, y que ahora le han superado: desde Semenyo hasta Saka, pasando por Olise, Martinelli y muchos otros. Habrá al menos 30...».