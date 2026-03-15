Adani tras el Lazio-Milan: «¿Leao? No hay nada nuevo. No está a la altura. Ibra le había explicado lo que significa estar en el Milan, pero aún no lo ha entendido»

Críticas hacia la actitud del delantero del Milan, que no se tomó bien su sustitución en la segunda parte

Un gol de Gustav Isaksen frena la carrera del Milan hacia el primer puesto. Los rossoneri pierden 0-1 en el Olimpico contra la Lazio; decisivo el gol del danés en el minuto 26 de la primera parte, con el que aleja al equipo de Allegri del Inter: ayer los nerazzurri empataron 1-1 contra el Atalanta, pero la derrota del Milan les permite, de todos modos, ampliar su ventaja en un punto, con el equipo de Chivu ahora a +8 sobre los rossoneri. El Milan ha perdido tras dos victorias consecutivas contra la Cremonese y precisamente en el derbi contra el Inter; el próximo partido será en San Siro contra el Torino y el Inter jugará en Florencia contra el equipo de Vanoli. Lo que ha dado que hablar tras el partido ha sido la actitud de Leao en el momento de su sustitución en el minuto 67: Allegri lo llama al banquillo para dar entrada a Fullkrug, y el portugués tiene algo que decirle al entrenador.

