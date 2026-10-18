Adani sobre Allegri: «Siete años sin carrera, ¿De Laurentiis no lo sabía?»

Al analizar el inicio de temporada del Napoli, Lele Adanihabló así del trabajo de Allegri en los últimos años: «Desde 2019, la no carrera de Allegri está en entredicho. Durante siete años, y este es el octavo, no ha logrado ejercer su profesión como exigen los tiempos actuales para mantener plantillas de primer o segundo puesto; él siempre ha terminado tercero. No ha llevado a cabo su trabajo de forma adecuada en relación con la calidad de la plantilla a su disposición. El trabajo realizado hasta 2019 no debe ponerse en duda, pero ahora ya no puede ser el entrenador que dirija a un gran equipo como Juventus, Milan o Napoli si quieren mantenerse a un nivel acorde con su historia. Eso lo dice el campo, no yo. Entre el final de la temporada pasada y el inicio de esta ha acumulado 10 derrotas en los últimos 20 partidos; quien lo eligió debería haber sabido valorar ciertas cosas».