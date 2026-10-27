Pese a las grandes dificultades provocadas por las lesiones, el Milan está firmando una temporada liguera de primerísimo nivel: todavía no ha sufrido ninguna derrota, suma 3 empates y 5 victorias y está a solo 4 puntos del líder, el Inter.

Todo ello gracias al trabajo de Ruben Amorim, que, pese a estos resultados, sigue sometido a una gran presión por parte de la afición del Milan. Quien salió ayer en defensa del entrenador portugués fue Lele Adani, que, ante los micrófonos de su programa Viva el Futbol, pidió paciencia con un técnico al que definió como «de nivel absoluto».