¿Adam Wharton o Elliot Anderson? Una leyenda del Manchester United opina sobre qué centrocampista «encajará mejor» con Kobbie Mainoo, mientras los «Diablos Rojos» se fijan en estrellas del Crystal Palace y del Nottingham Forest

En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt explicó por qué se decanta por la estrella del Palace al comparar a los dos fichajes, alegando la necesidad de valentía técnica y experiencia en la Premier League para complementar a Mainoo.

«Me gusta mucho Adam Wharton, lo prefiero a Elliot Anderson, pero ambos son muy buenos jugadores. Cualquiera de los dos sería genial. Si nos fijamos en la historia del Man United, siempre han fichado a los mejores jóvenes de la liga, como Keane y Carrick. Son centrocampistas jóvenes que se mueven bien por el campo, pasan el balón y reciben en espacios reducidos.

«Probablemente me decantaría por Wharton antes que por Elliot Anderson. Creo que encajaría mejor con Kobbie Mainoo. Kobbie está jugando un poco más adelantado, un papel que le va mejor que uno más retrasado.

«Estoy harto de que el United fiche a jugadores que no están acostumbrados a la Premier League. Un ejemplo claro fue [Juan Sebastián] Verón. Era una superestrella de talla mundial, tenía un talento increíble —y me refiero a un talento increíble—, pero simplemente no pudo seguir el ritmo de la Premier League.

«Wharton y Anderson han demostrado que pueden jugar en la liga. Ambos pueden marcar goles, ambos se sienten cómodos con el balón y son muy buenos recibiendo el balón en espacios reducidos.

«Si vas a jugar en el Man United, tienes que ser capaz de hacer eso porque puede ser muy, muy intenso cuando juegas fuera de casa y el partido está reñido. Tienes que ser capaz de recibir el balón en espacios reducidos y ser valiente».