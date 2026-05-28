Getty Images Sport
Traducido por
Adam Wharton no se quedará de brazos cruzados tras quedarse fuera de la selección inglesa para el Mundial, y la estrella del Crystal Palace revela la llamada de Thomas Tuchel
Wharton responde al desaire de Tuchel
Tuchel confirmó la lista definitiva para el torneo de Norteamérica y Wharton se quedó fuera. El exjugador del Blackburn Rovers ha sido una revelación en el Crystal Palace y clave en su triunfo en la Conference League, pero su rendimiento en la liga no bastó para convencer al seleccionador de los Tres Leones, que optó por mediocampistas con más experiencia.
Tras la histórica victoria del Palace en la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano en Leipzig, Wharton, maduro pese a su edad, aceptó la decisión: «Eso es parte del fútbol. Nunca fue una garantía que fuera a ir. Lo sabía», declaró en rueda de prensa.
- Getty Images Sport
La llamada del seleccionador de Inglaterra
La estrella del Palace admitió que Tuchel le llamó para comunicarle que no estaba en la selección, explicando que la decisión fue ajustada hasta el final.
Wharton relató: «Me llamó y me dijo que no estaba en la lista, que había estado muy cerca. Así es el fútbol. No me quedaré lamentándolo: aún tengo dos partidos con el Palace; el de esta noche es clave, así que no le doy más vueltas. Todavía soy joven».
European glory provides the perfect tonic
Si Wharton sentía resentimiento por no ir con Inglaterra, no lo mostró en el Red Bull Arena. Pese a sus dudas físicas, fue clave en la final de la Conference League ante el Rayo y dio la asistencia del gol de Mateta que dio al Palace su primer título europeo.
Su desborde y posterior disparo habilitaron el gol de la victoria de Jean-Philippe Mateta, con el que las Águilas hicieron historia en Alemania. Su capacidad para imponer el ritmo del partido recordó su talento, aunque no bastó para convencer a Tuchel en este ciclo de competiciones.
- Getty Images Sport
De cara al futuro
Mientras sus compañeros se preparan para el escenario mundial, Wharton está listo para recargar pilas. El centrocampista confirmó que ya tiene planes para el parón veraniego, aunque confía en volver a vestir la camiseta blanca de Inglaterra gracias a su rápida trayectoria en los últimos 18 meses.
«Espero jugar otros torneos y Mundiales en el futuro. Ahora estaba centrado en el Palace y en ganar, y lo logramos», añadió. «Estoy contento y ya tengo un par de destinos reservados para las vacaciones; solo quiero disfrutar del verano y de esta noche».