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Acusan al Tottenham de gastar en jugadores «mediocres», aunque Harry Redknapp vaticina un rápido regreso a los seis primeros con Roberto De Zerbi
De Zerbi logró la permanencia tras responder a la llamada de socorro ante el riesgo de descenso.
El exentrenador del Brighton, De Zerbi, mantuvo a los Spurs en la máxima categoría tras responder a una llamada de socorro a finales de marzo. Tomó el relevo de Thomas Frank e Igor Tudor, que habían perdido el control del equipo.
El enigmático italiano se puso manos a la obra para devolver el orgullo al grupo, exigiendo el 100 %. Los nervios duraron hasta la última jornada, pero el equipo se salvó.
Ya se planifica el mercado de fichajes de verano, y los Spurs saben que la primera jornada de la temporada 2026-27 los llevará a Brentford, a pocos kilómetros. Para entonces, la plantilla podría haber sufrido una profunda renovación.
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¿Debe gastar de nuevo los Spurs en el mercado de fichajes de verano?
Se esperan muchas idas y venidas, y el dinero de las ventas se reinvertirá en fichajes que eleven el nivel del equipo y cumplan las expectativas. En los últimos años, varios fichajes millonarios no han dado resultados, lo que ha dejado al equipo en el puesto 17.
Preguntado sobre la necesidad de más inversión en las próximas semanas, el exentrenador del Tottenham Redknapp —en declaraciones a BuzzBallz— dijo a GOAL: «Necesitan un gran cambio. Tienen que renovar esa plantilla.
No conozco al entrenador, pero me gusta lo que veo. Llegará y no tolerará lo ocurrido en los últimos dos años; exigirá más y quien no dé la talla se irá. Fichará jugadores y confía en el departamento de fichajes, pero quien lo haya dirigido en estos dos años no lo ha hecho bien».
El «afortunado» Tottenham, favorito para colarse entre los seis primeros de la Premier League
Al ser presionado para que aclarara si demasiados jugadores se habían «acomodado» en el Tottenham tras conseguir fichajes de gran repercusión, y qué puede hacer De Zerbi para cambiar esa tendencia, Redknapp añadió: «Han fichado a jugadores y, sinceramente, ni siquiera sé quiénes son la mitad de ellos: 60 millones por aquí, 50 millones por allá, 70 millones por otro lado. Jugadores mediocres que no han rendido.
Llevan dos años seguidos quedando 17.º en la Premier; este curso tuvieron mucha suerte al no descender. Su mayor golpe de fortuna fue visitar al Villa, que alineó a muchos suplentes y ofreció, sin duda, la peor actuación que he visto en la liga. Esa victoria les mantuvo en la categoría.
En general, este año el Tottenham ha ofrecido una imagen pésima y se ha salvado. Sin embargo, creo que este entrenador les dará un empujón y que la próxima temporada acabarán entre los seis primeros».
- BuzzBallz
Los fieles seguidores de los Spurs necesitan algo que les ilusione
Los aficionados del Tottenham no han tenido mucho que celebrar, pero confían en que Dejan Kulusevski y James Maddison brillen la próxima temporada. Mientras, disfrutan de las actuaciones de Djed Spence y Pedro Porro en el Mundial con Inglaterra y España.
BuzzBallz quiere devolver la diversión a los aficionados este verano y anima a todos a disfrutar del lado más desenfadado del fútbol. Para celebrar los 21 866 días desde que Inglaterra ganó su último gran título, la marca de bebidas listas para tomar sorteará 21 866 productos entre quienes compartan fotos o vídeos creativos que muestren dónde apareció su BuzzBallz durante el torneo.