Adali acusó al agente del delantero de 34 años: «Es imposible aceptar un porcentaje así. No creemos que Salah conozca estas cifras».

A finales de la semana pasada, Foot Mercato informó de que el fichaje de Salah por el Beşiktaş era inminente. Se habló de un salario anual de diez millones de euros, más dos millones en bonificaciones. Al parecer, ya se habría negociado un contrato de un año con opción a otro.