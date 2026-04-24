Acusaciones de sexismo contra el RB Leipzig: una publicación en redes sociales sobre la entrenadora del Union, Marie-Louise Eta, desata una tormenta de críticas

La respuesta de Leipzig fue inmediata: publicó en redes fotos de Eta junto a Marco Rose, Emil Forsberg y Dominik Szoboszlai, con el comentario «A vuestra entrenadora no solo le pareció bonita la ciudad…».

Sin embargo, la afición lo interpretó como una broma sexista y despectiva, por lo que el club tuvo que publicar una nueva declaración.

«El sexismo no tiene cabida en el RB Leipzig. Esperamos el regreso de Marie-Louise Eta, que hizo prácticas con nosotros en 2022 y compartió su experiencia en un collage de fotos en redes», respondieron los «Bullen».



