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Christian Guinin

Traducido por

Acusaciones de racismo contra una exestrella de la Bundesliga: Rafael van der Vaart se disculpa por sus comentarios sobre Japón en televisión

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Holanda vs Japan
Holanda
Japan

En el partido de la fase de grupos del Mundial entre Países Bajos y Japón, Rafael van der Vaart generó polémica con unas declaraciones. Ahora se disculpa.

El exinternacional holandés, con 109 partidos, comentó para NOS el empate 2-2 de Holanda ante Japón en el debut mundialista.

  • A sus 43 años, al comentar la defensa de su compatriota Micky van der Veen, afirmó que el exjugador del Wolfsburgo había perdido por completo de vista a su rival.

    Y añadió: «Está totalmente desmarcado, van de Veen no se ve por ningún lado. Ellos (los japoneses) se parecen todos, claro, quizá eso es lo que pensó».

    Al instante se dio cuenta de lo dicho, lo llamó «broma» y añadió: «Ni me atrevo a decir nada». Pese a ello, muchos, sobre todo en redes, le acusaron de racismo descarado. «Es profundamente decepcionante escuchar cómo antiguos jugadores difunden estereotipos racistas sobre la selección japonesa y, además, insisten en ello al intentar defender los comentarios como una broma», declaró la organización contra la discriminación «Kick It Out».

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  • Van der Vaart se disculpa: «Lo lamento profundamente»

    The Athletic cita a los representantes de van der Vaart: «Nunca fue su intención ofender, herir o discriminar a nadie». Este hombre de 43 años rechaza el racismo en cualquiera de sus formas y tiene «respeto por las personas de cualquier origen y procedencia». No obstante, entiende «que algunas personas hayan considerado hirientes mis palabras».

    Además, se disculpó personalmente: «Lamento que mis palabras hayan herido a algunos. Si he decepcionado a alguien, pido perdón».

    Además, durante el Países Bajos-Japón, Van der Vaart comparó al defensa Virgil van Dijk con un Boeing 747, lo que también generó críticas.

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