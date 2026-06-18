Acusaciones de racismo contra una exestrella de la Bundesliga: Rafael van der Vaart se disculpa por sus comentarios sobre Japón en televisión

A sus 43 años, al comentar la defensa de su compatriota Micky van der Veen, afirmó que el exjugador del Wolfsburgo había perdido por completo de vista a su rival.

Y añadió: «Está totalmente desmarcado, van de Veen no se ve por ningún lado. Ellos (los japoneses) se parecen todos, claro, quizá eso es lo que pensó».

Al instante se dio cuenta de lo dicho, lo llamó «broma» y añadió: «Ni me atrevo a decir nada». Pese a ello, muchos, sobre todo en redes, le acusaron de racismo descarado. «Es profundamente decepcionante escuchar cómo antiguos jugadores difunden estereotipos racistas sobre la selección japonesa y, además, insisten en ello al intentar defender los comentarios como una broma», declaró la organización contra la discriminación «Kick It Out».