Según las informaciones, el Barcelona priorizó el fichaje de un central zurdo capaz de ocupar el rol táctico específico que en su día desempeñó Inigo Martinez, que salió el pasado verano, y Laporte emergió como su objetivo principal.

Según The Athletic, el internacional español estaba abierto a un traspaso al Camp Nou, y en el Barça creían inicialmente que podían activar una cláusula de rescisión asequible, que, según se informó, el entorno del defensa situaba ligeramente por debajo de los 15 millones de euros.

Sin embargo, las exigencias económicas del Athletic Club fueron significativamente más altas de lo previsto. El Barcelona consideró el precio de salida desorbitado y se retiró de inmediato de las negociaciones, por lo que el traspaso nunca llegó a una fase avanzada.



