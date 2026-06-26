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Grafica nuova CM Nico Paz Como 2.1Calciomercato/Getty Images

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Acuerdo entre el Como y el Real Madrid: Nico Paz ficha por el Como, pero se mantiene la cláusula de recompra

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Nuevo acuerdo entre los larianos y los blancos por el mediapunta

Según Fabrizio Romano,el Como ha acordado con el Real Madrid la recompra de Nico Paz por 60 millones de euros, aunque los merengues se han reservado una nueva cláusula de recompra sobre el jugador argentino.

  • LA JUGADA DEL REAL

    El Real Madrid activó hace días la cláusula de recompra de Nico Paz. El Como tiene hasta finales de mes para ficharlo por 60 millones, mientras que para el resto de clubes el precio es de 70 millones.

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  • EL ACUERDO CON COMO

    El Inter no alcanzó a actuar: el Como pagó 60 millones y el Real Madrid subió la cláusula a 80 millones. Nico Paz jugará la Liga de Campeones a orillas del lago.

  • LA VOLUNTAD DEL JUGADOR ES DECISIVA

    Según varias fuentes, el Como retiene al número 10, quien, desde Norteamérica —donde juega con Argentina el Mundial 2026—, expresó su deseo de seguir en la plantilla de Cesc Fábregas.