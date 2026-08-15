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Khaled Mahmoud

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¡Acuerdo de los Black Cats! El Sunderland alcanza un acuerdo de 25,6 millones de libras con el Toulouse por el prometedor defensa Dayann Methalie

Sunderland
D. Methalie
Toulouse
Ligue 1
Premier League

El Sunderland ha dado un paso enorme en su campaña de fichajes de verano tras alcanzar un acuerdo total para fichar al defensa del Toulouse Dayann Methalie. El club está dispuesto a pagar una cantidad importante por el joven francés, muy bien valorado, mientras Regis Le Bris busca reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

  • Gran avance en la persecución de Methalie

    Según BBC Sport, el Sunderland por fin ha dado un paso decisivo en el mercado de fichajes al acordar un traspaso de 25,6 millones de libras para fichar al lateral izquierdo Methalie, del Toulouse de la Ligue 1. La operación representa una inversión importante para el Sunderland mientras se prepara para una temporada exigente que incluye un esperado regreso a la competición europea.

    Se ha alcanzado un acuerdo verbal por una cantidad inicial de 23,9 millones de libras más 1,7 millones de libras en posibles variables, y se espera que el defensa francés de 20 años pase reconocimiento médico en breve. La estructura de la operación subraya el compromiso del Sunderland de respaldar a Le Bris para asegurar sus principales objetivos de fichaje.

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    Methalie disputó 28 partidos con el Toulouse en la Ligue 1 la pasada temporada y marcó dos goles en sus tres últimos encuentros, mientras el club sellaba una novena posición. Su impacto en ambas áreas le ha consolidado rápidamente como uno de los laterales jóvenes con más proyección de Europa.

    El acuerdo llega después de una prolongada persecución por parte del equipo de Le Bris, ya que el Sunderland busca reforzar su defensa antes del inicio de su campaña en la Premier League en Ipswich Town el próximo sábado. El Sunderland ha sido metódico en su enfoque durante este mercado de fichajes, asegurándose de no pagar de más y, al mismo tiempo, hacerse con talento de élite.

  • Solucionar la profundidad de plantilla para las noches europeas

    El Sunderland también competirá en Europa por primera vez en 53 años, ya que disputará la Europa League después de asegurar una meritoria séptima plaza en la Premier League la temporada pasada. Con el objetivo de añadir más profundidad a su plantilla para hacer frente a la mayor acumulación de partidos, gestionar las exigencias físicas de las competiciones nacionales y continentales requiere un grupo sólido, y la incorporación de Methalie aporta una calidad muy necesaria en la banda izquierda.

    La única llegada del Sunderland en lo que va de mercado de fichajes veraniego es Thomas Meunier, que se unió al club como agente libre tras dejar el Lille. El experimentado lateral derecho belga llega después de una campaña internacional en el Mundial de este verano, en el que disputó tres partidos antes de que Bélgica cayera ante España en los cuartos de final.

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    Preparativos finales para la nueva temporada

    Con el fin de semana inaugural acercándose rápidamente, la cúpula del Sunderland trabaja contra reloj para garantizar que la plantilla esté totalmente preparada para el viaje a Portman Road. El equipo de Le Bris se apoya en una dinámica positiva tras una sólida pretemporada, en la que ha encadenado tres victorias consecutivas al imponerse hoy al Rennes por 2-1, después de los anteriores triunfos ante el Lens por 2-0 y el Wrexham por 1-0. Mientras tanto, Methalie ha sido internacional en cuatro ocasiones con la selección sub-21 de Francia, lo que refuerza aún más su reputación como una de las mayores promesas de su país.

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