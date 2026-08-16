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¡Acuerdo cerrado! Cody Gakpo acepta irse al Tottenham, pero el Liverpool se enfrenta a un punto muerto por el traspaso de Bradley Barcola
Gakpo, más cerca de fichar por el Tottenham
Según se informa, el Tottenham ha llegado a un acuerdo en los términos personales con Gakpo mientras Roberto De Zerbi continúa con su ambiciosa remodelación de la plantilla. Después de dos 17º puestos consecutivos, en los que el club evitó por poco el descenso de la Premier League, el Spurs se ha mostrado agresivo en el mercado y ya ha gastado aproximadamente 237 millones de libras en jugadores como Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke.
Informes del medio neerlandés Voetbal International sugieren que el jugador y el Tottenham avanzan hacia un acuerdo final, pero la cifra del traspaso entre el Tottenham y el Liverpool aún no se ha cerrado. La posible salida de Gakpo se produce mientras el Liverpool se prepara para una nueva era tras la marcha de Mohamed Salah y el nombramiento de Andoni Iraola.
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El Liverpool se enfrenta al obstáculo de la tasación de Barcola
Mientras Gakpo se prepara para su salida, la búsqueda del Liverpool de un sustituto de primer nivel se ha topado con un importante obstáculo. Según las informaciones, el Liverpool ha identificado a Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain, como su objetivo prioritario para cubrir ese vacío, pero el gigante francés se está mostrando inflexible con el precio del traspaso.
Aunque la llegada de nuevos atacantes como Mika Godts y Ferran Torres al Parc des Princes podría, en teoría, hacer que Barcola perdiera posiciones en el orden de preferencia de Luis Enrique, el PSG no parece tener ninguna presión inmediata para vender a su valioso activo por menos de los 145 millones de libras de su precio de salida, una cifra récord.
El Liverpool busca soluciones internas
Mientras la operación por Barcola sigue en el aire, el Liverpool ya ha incorporado este verano a Victor Munoz, procedente de Osasuna, para reforzar su ataque. El extremo español actúa principalmente por la banda izquierda, lo que proporciona a Iraola una opción inmediata de fondo de armario. Sin embargo, el club también busca soluciones en casa, con grandes esperanzas puestas en el joven talento Rio Ngumoha.
El periodo de transición en Anfield ya está en marcha, con la marcha de Salah marcando el final de una de las etapas más exitosas de la historia del club. Iraola tiene la tarea de mantener el nivel competitivo del club mientras integra perfiles más jóvenes. La posible venta de Gakpo aportaría fondos adicionales, pero la incapacidad de cerrar hasta ahora el fichaje de Barcola ha dejado a los aficionados inquietos por la profundidad del tridente ofensivo de cara a un exigente calendario nacional y europeo.
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Últimos días del mercado de fichajes
Con el plazo límite acercándose, el Liverpool podría verse obligado a fijarse en objetivos alternativos si el PSG se niega a rebajar sus exigencias por Barcola. Los reds también han sido vinculados con Ibrahim Mbaye, compañero de Barcola en el PSG, lo que sugiere que los ojeadores de Anfield están siguiendo muy de cerca el talento que hay en la capital francesa.
En el caso del Tottenham, el foco sigue puesto en cerrar el fichaje de Gakpo y, potencialmente, en sumar a Savinho, del Manchester City, para completar una delantera renovada. De Zerbi ha recibido un fuerte respaldo tras el susto del año pasado, y la llegada de un jugador con rendimiento contrastado en la Premier League como Gakpo podría ser la pieza final del puzle.
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