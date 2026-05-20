Según Sport1, Matthias Jaissle valoraría volver a una de las cinco grandes ligas europeas y se «imagina perfectamente» su traspaso del Al-Ahli saudí al Eintracht. Además, el director deportivo del Eintracht, Markus Krösche, es un «gran admirador» de Jaissle y mantiene contacto regular con el jugador de 38 años.
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¡Actualmente cobra un sueldo astronómico! Al parecer, el fichaje estrella del Eintracht de Fráncfort está cada vez más cerca
Krösche y Jaissle se conocieron en el universo Red Bull: el primero trabajó en el RB Leipzig y el segundo dirigió el RB Salzburgo. Krösche intentó fichar a Jaissle para el Eintracht en verano de 2023, tras la salida de Oliver Glasner, y de nuevo en invierno del curso que acaba de terminar.
Al no llegar a un acuerdo con el Al-Ahli, el Eintracht fichó a Albert Riera tras cesar a Dino Toppmöller. Pero el español, de carácter complicado, fracasó: se enemistó con partes del plantel y de la prensa y renunció tras ganar solo cuatro de catorce partidos.
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El Eintracht de Fráncfort sufre un desastre con Albert Riera; Krösche asume la responsabilidad
«Le puse en una situación con pocas posibilidades de triunfar», reconoció Krösche en la reciente rueda de prensa de cierre de temporada. «Fue un error contratar a Riera; un fallo de cálculo», admitió, asumiendo la responsabilidad por la fallida clasificación europea.
Al fichar a Riera, el directivo experimentado actuó contra sus propias convicciones: «El principio más importante que ignoré fue: si tienes que cambiar de entrenador durante la temporada, no traigas a uno que no conozca la liga y no tenga experiencia». ¿Por qué ocurrió eso? «Tenía la sensación y la convicción. Siempre actúo por convicción. Era tan fuerte que ignoré el principio de la prudencia».
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Eintracht de Fráncfort: Jaissle aceptaría un gran recorte salarial
Ahora que acabó la temporada, la situación cambió: Jaissle ya conoce la Bundesliga, aunque solo como jugador del TSG Hoffenheim. Según Sport1, cumple un requisito clave del Eintracht: busca un entrenador alemán que imponga un fútbol de fuerza y entusiasme al público. Perfil que Jaissle cumple sin duda.
El Eintracht ya lo ha sondajeado: Jaissle acaba de ganar por segunda vez la Liga de Campeones de Asia con el Al-Ahli y tiene contrato hasta 2027. Además, estaría dispuesto a rebajar su astronómico salario de 15 millones de euros si un club ambicioso de la Bundesliga o la Premier League lo fichara.
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El Eintracht de Fráncfort considera el regreso de Adi Hütter.
Además de Jaissle, el exentrenador Adi Hütter es otro de los candidatos principales para ocupar el banquillo del equipo de Hesse. Hütter se ajusta en gran medida al perfil buscado. Krösche quiere un técnico con una «idea clara» de «cómo quiere que se juegue al fútbol». El Eintracht debe recuperar una «cierta intensidad» en su juego, «una mezcla entre fútbol de transición y fútbol de posesión. Debemos dominar ambos aspectos para luchar regularmente por los puestos internacionales».
A diferencia de Jaissle, su regreso no implicaría coste de traspaso, pues el austriaco está sin equipo desde que renunció en el AS Mónaco en octubre pasado.
«Estamos en conversaciones y queremos encontrar una solución lo antes posible», declaró Krösche sobre el proceso de búsqueda. Según el diario Bild, el objetivo del club es cerrar la contratación la próxima semana.