Actualización sobre la operación de corazón de Scott McTominay: el Nápoles emite un comunicado oficial después de que la exestrella del Man Utd se sometiera a una intervención en Mánchester

El internacional escocés de 29 años viajó a Mánchester el martes para someterse a la operación prevista en el Spire Manchester Hospital. Los aficionados del Nápoles estaban preocupados después de que el centrocampista no apareciera en las convocatorias recientes, pero el club se ha apresurado a tranquilizar a sus seguidores al asegurar que el procedimiento salió exactamente como estaba previsto. El gigante de la Serie A publicó un comunicado oficial para aclarar la situación y el plazo de su regreso a los terrenos de juego.

«El martes por la mañana, Scott McTominay se sometió a un procedimiento de ablación en el Spire Manchester Hospital», dijo el Nápoles en un comunicado. «La operación fue un éxito total. McTominay descansará durante dos semanas y luego reanudará los entrenamientos». El propio jugador se ha mostrado claro sobre su estado, asegurando a los aficionados que la cirugía fue una medida proactiva y no una respuesta de emergencia. Dijo recientemente: «Estoy bien, el procedimiento era algo que llevaba bastante tiempo planeando hacer con el club».