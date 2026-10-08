Después de soportar una campaña anterior inmensamente frustrante, marcada por su bajo rendimiento y persistentes problemas físicos, Palmer se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. Sin embargo, el atacante de 24 años ha arrancado con fuerza este curso. Ha firmado un inicio fulgurante de la nueva temporada, dejando atrás de inmediato sus problemas de lesiones para sumar cuatro goles y dos asistencias con el Chelsea.

Su impresionante rendimiento en el club le valió el regreso a la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel para sus recientes partidos de la Nations League. Por desgracia, un pequeño problema muscular obligó al mediapunta a abandonar la concentración. A pesar de ese breve contratiempo, Palmer está ahora en camino de jugar con el Chelsea este fin de semana. Según The Sun, ha pasado el parón internacional realizando trabajo individual con un preparador físico especialista en el Caribe y se espera ampliamente que esté disponible en Stamford Bridge.



