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Actualización sobre la lesión de Anthony Elanga mientras Matthias Jaissle afronta una crisis en la plantilla del Newcastle de cara al duelo contra el Hull City
Elanga espera los resultados del escáner
El Newcastle United afronta una espera angustiosa para descubrir el alcance de la lesión sufrida por Elanga. El jugador de 24 años, que ha marcado dos goles en cinco apariciones en todas las competiciones esta temporada, se ha convertido en un punto focal del planteamiento táctico de Jaissle desde el inicio de la campaña. Su ausencia se notó mucho el lunes, cuando el Newcastle United cayó por un contundente 4-1 en Elland Road.
Al hablar con los medios sobre la situación del extremo, Jaissle ofreció una actualización. «Todavía no hay una actualización real sobre Anthony. Acabo de hablar con él ahora. Creo que en los próximos 30 minutos le harán una resonancia magnética, así que entonces tendremos más claridad y esperamos que no sea tan grave», dijo Jaissle. «Es una pena después de ese gran inicio que tuvo él, que tuvo el equipo. Contábamos con él, sin duda, y en la forma en que queremos jugar es una fortaleza clave de nuestra plantilla. Pero también queremos mantenernos positivos cuando no está».
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Jaissle, obligado a adaptarse
La pérdida de la velocidad y la verticalidad de Elanga ha obligado al cuerpo técnico del Newcastle a replantearse su enfoque para una dura prueba ante un Hull City en gran momento. El equipo recién ascendido ha firmado un inicio de campaña impresionante y es cuarto en la clasificación con ocho puntos tras una serie de resultados destacados, entre ellos una victoria por 2-0 sobre el Manchester United y un empate 2-2 con el Chelsea en Stamford Bridge. Aunque Jacob Murphy actuó en la banda derecha durante el partido ante el Leeds, la profundidad de plantilla del Newcastle se verá seriamente exigida ante unos rivales con tanta confianza.
«Por desgracia, tenemos que resolverlo de otra manera, también tenemos la capacidad en la plantilla para ajustar cosas», explicó el entrenador. «Creemos en nuestros jugadores, contamos con los demás y eso siempre es una oportunidad para los otros. Tengo algunas ideas al respecto, pero Jacob lo estaba haciendo bien. Murphy es un jugador con experiencia, ha desempeñado ese papel muchas veces. También es inteligente y sabe exactamente qué le pide el míster y qué le pide en esa posición en particular».
Aumenta la lista de ausencias en St James' Park
Las preocupaciones por las lesiones no terminan con Elanga, ya que Jaissle reveló que el lateral Amar Dedic también estará un tiempo de baja. Se había sugerido que Dedic podría adelantar su posición para cubrir la ausencia del extremo sueco, pero esos planes han quedado descartados tras el propio contratiempo físico del defensor. El quebradero de cabeza táctico se agrava aún más por la ausencia del centrocampista Jacob Ramsey, y Jaissle confirmó que no espera que ninguno de sus jugadores actualmente lesionados se recupere a tiempo para el partido ante el Hull.
Al referirse a la limitación de efectivos, Jaissle admitió que la situación se estaba volviendo difícil. «Hay otras opciones, no demasiadas en este momento, ya que Amar tampoco estará disponible para jugar el sábado. Así que la lista es cada vez más y más corta», señaló.
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El protocolo por conmoción cerebral descarta a Gonzalez
Agravando aún más los problemas de selección está la ausencia de Nico Gonzalez. El centrocampista tuvo que retirarse pronto, en la primera parte, ante el Leeds tras un desafortunado incidente en el que recibió un balonazo en la cabeza. Su baja llega en un momento crucial para el Newcastle, que actualmente es 12º en la clasificación de la Premier League con solo cinco puntos en sus primeros partidos.
Jaissle detalló el proceso de toma de decisiones detrás de la ausencia de Gonzalez. «Fue simplemente mala suerte. No fue un golpe grande, pero el impacto fue lo bastante fuerte y preciso como para dejarle inconsciente», dijo. «Como también dije en la rueda de prensa posterior al partido, tenemos que ser inteligentes. Tenemos entonces la responsabilidad de seguir el protocolo de la liga, y de verdad creo que es muy bueno que estemos tan avanzados en ese enfoque».
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