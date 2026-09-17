El Newcastle United afronta una espera angustiosa para descubrir el alcance de la lesión sufrida por Elanga. El jugador de 24 años, que ha marcado dos goles en cinco apariciones en todas las competiciones esta temporada, se ha convertido en un punto focal del planteamiento táctico de Jaissle desde el inicio de la campaña. Su ausencia se notó mucho el lunes, cuando el Newcastle United cayó por un contundente 4-1 en Elland Road.

Al hablar con los medios sobre la situación del extremo, Jaissle ofreció una actualización. «Todavía no hay una actualización real sobre Anthony. Acabo de hablar con él ahora. Creo que en los próximos 30 minutos le harán una resonancia magnética, así que entonces tendremos más claridad y esperamos que no sea tan grave», dijo Jaissle. «Es una pena después de ese gran inicio que tuvo él, que tuvo el equipo. Contábamos con él, sin duda, y en la forma en que queremos jugar es una fortaleza clave de nuestra plantilla. Pero también queremos mantenernos positivos cuando no está».