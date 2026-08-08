Getty Images Sport
Traducido por
Aconsejan al Arsenal que se adelante al Manchester City en el fichaje de su objetivo en una sorprendente operación de 70 millones de libras tras el revés con Vinicius Junior
El Arsenal estudia alternativas para las bandas
El Arsenal se ha visto obligado a reorientar su búsqueda de un nuevo extremo después de que Vinicius firmara una ampliación de contrato con el Real Madrid. Los gunners estaban previamente dispuestos a convertir al brasileño en el jugador mejor pagado de la historia de la Premier League tras la salida de Leandro Trossard. En lugar de entrar en una costosa puja por Bradley Barcola, el exdelantero del Arsenal Aliadiere cree que el club debería ir a por Neto, del Chelsea, en una operación de 70 millones de libras.
- AFP
Aliadiere defiende una opción razonable
En declaraciones a Metroa través de Football Betting, Aliadiere subrayó la necesidad de mantener el equilibrio financiero tras el fuerte gasto en los últimos mercados de fichajes. Al referirse a la política de fichajes del Arsenal, Aliadiere dijo: "Simplemente pienso: sí, somos campeones, sí, hemos ganado mucho dinero. Pero en algún momento también hay que cuadrar las cuentas.
"Cuando piensas en el dinero que el Arsenal ya ha gastado tras la llegada de [Bruno] Guimaraes, lo que gastamos el año pasado, además de que solo hemos tenido la salida de Trossard a cambio de dinero. Solo el club sabrá en qué situación está financieramente, pero ¿podrá ir y gastar 150 millones en un nuevo extremo, o quizá sea financieramente más razonable optar por una opción más barata?"
Sobre el pedigrí de la estrella del Chelsea, añadió: "Pedro Neto podría ser una gran opción. Lleva muchos años jugando en la Premier League, está consolidado, conoce la liga, es un jugador muy, muy bueno. Y no olvidemos que ya hemos fichado a un extremo izquierdo con Christos Tzolis. Es un extremo izquierdo, así que solo estás añadiendo talento de primer nivel.
"Hemos gastado 40 millones. No puedes gastarte 40 millones y luego dejarlo en el banquillo sin jugar nunca. Así que creo que hay que mantener todas las opciones abiertas y ver qué es lo mejor financieramente para el club".
El Chelsea afronta un exceso de efectivos en la plantilla
Neto ha marcado 19 goles en 103 partidos desde que llegó al Chelsea procedente del Wolves en agosto de 2024 y ahora despierta el interés del City de Enzo Maresca. Aunque el Chelsea no tiene un deseo inmediato de vender, una sobredimensionada plantilla del primer equipo de 41 jugadores ha llevado al técnico Xabi Alonso a reconocer que son necesarias salidas para lograr el equilibrio adecuado.
Al abordar las especulaciones, Alonso declaró: «Estoy seguro de que desde hoy hasta el último día del mercado de fichajes habrá muchas vinculaciones, muchos rumores, así que tener que comentar todos va a ser una tarea difícil. Pero está claro que necesitamos un equilibrio adecuado en términos de cualidades, en términos de posiciones, en términos de equilibrio. Queremos tener una plantilla completa y queremos formar un buen equipo».
- Getty Images Sport
Espera una oferta decisiva de 70 millones de libras esterlinas
El Arsenal debe decidir si inicia negociaciones formales con el Chelsea presentando una oferta de 70 millones de libras antes de que se cierre el mercado de fichajes. Mientras tanto, Alonso sigue centrado en aligerar su plantilla en Stamford Bridge mientras prepara a su equipo para la exigente campaña de la Premier League que tiene por delante. Los próximos partidos supondrán un duro examen de la preparación táctica de ambos clubes para la nueva temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias