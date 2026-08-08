En declaraciones a Metroa través de Football Betting, Aliadiere subrayó la necesidad de mantener el equilibrio financiero tras el fuerte gasto en los últimos mercados de fichajes. Al referirse a la política de fichajes del Arsenal, Aliadiere dijo: "Simplemente pienso: sí, somos campeones, sí, hemos ganado mucho dinero. Pero en algún momento también hay que cuadrar las cuentas.

"Cuando piensas en el dinero que el Arsenal ya ha gastado tras la llegada de [Bruno] Guimaraes, lo que gastamos el año pasado, además de que solo hemos tenido la salida de Trossard a cambio de dinero. Solo el club sabrá en qué situación está financieramente, pero ¿podrá ir y gastar 150 millones en un nuevo extremo, o quizá sea financieramente más razonable optar por una opción más barata?"

Sobre el pedigrí de la estrella del Chelsea, añadió: "Pedro Neto podría ser una gran opción. Lleva muchos años jugando en la Premier League, está consolidado, conoce la liga, es un jugador muy, muy bueno. Y no olvidemos que ya hemos fichado a un extremo izquierdo con Christos Tzolis. Es un extremo izquierdo, así que solo estás añadiendo talento de primer nivel.

"Hemos gastado 40 millones. No puedes gastarte 40 millones y luego dejarlo en el banquillo sin jugar nunca. Así que creo que hay que mantener todas las opciones abiertas y ver qué es lo mejor financieramente para el club".