El caso comenzó en febrero de 2023, cuando una joven denunció una agresión sexual en la casa del jugador, en Boulogne-Billancourt. Tras una investigación de tres años, la fiscalía pidió juicio y el tribunal de apelación lo confirmó. La justicia de Hauts-de-Seine concluyó que hay pruebas suficientes contra el jugador de 27 años para ir a juicio penal.

Hakimi usó las redes sociales para dar su versión y declaró: «El tribunal me miró a los ojos y me dijo: “Si no fueras famoso, nunca habría habido un caso”. Guardé silencio durante años; creí que la dignidad, la paciencia y la confianza en el sistema llevarían a la decisión correcta».