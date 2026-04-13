Achraf Hakimi se declara inocente tras conocerse que la estrella del PSG será juzgada por violación

Achraf Hakimi, defensa del París Saint-Germain, rompió su silencio tras la decisión de las autoridades francesas de enviarlo a juicio. Antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el lateral reconoció los recientes acontecimientos legales derivados de una investigación iniciada en 2023.

El marroquí, sereno, reafirmó su postura: «Sé que esta acusación es falsa. Estoy tranquilo, centrado en lo que viene y dejo el resto en manos de mis abogados y del sistema judicial».