Webb ha confirmado que el gol anulado a West Ham en el 1-0 contra Arsenal fue correcto. Callum Wilson pensó empatar en el quinto minuto de descuento, pero el VAR anuló el tanto por falta de Pablo sobre el portero David Raya. En el programa Match Officials Mic'd Up, Webb afirmó: «¿Es falta sobre el portero? Rotundamente sí. Llevamos toda la temporada diciendo, incluso en las sesiones informativas de pretemporada con los jugadores, que si un portero se ve obstaculizado porque un rival le agarra o le sujeta los brazos y, por lo tanto, no puede hacer su trabajo, se le sancionará».