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¿Acertó el VAR al anular el gol del Arsenal? Howard Webb, jefe de la PGMOL, analiza la jugada que podría haber definido el título de la Premier League ante el West Ham
Webb respalda la decisión de pitar falta a Raya
Webb ha confirmado que el gol anulado a West Ham en el 1-0 contra Arsenal fue correcto. Callum Wilson pensó empatar en el quinto minuto de descuento, pero el VAR anuló el tanto por falta de Pablo sobre el portero David Raya. En el programa Match Officials Mic'd Up, Webb afirmó: «¿Es falta sobre el portero? Rotundamente sí. Llevamos toda la temporada diciendo, incluso en las sesiones informativas de pretemporada con los jugadores, que si un portero se ve obstaculizado porque un rival le agarra o le sujeta los brazos y, por lo tanto, no puede hacer su trabajo, se le sancionará».
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Audio de la sala del VAR
El audio del partido muestra la conversación entre el árbitro Chris Kavanagh y el VAR, Darren England. Primero se concedió el gol, pero el equipo de vídeo advirtió un problema. England explica: «Le sujeta el brazo con la mano. Para mí, eso es determinante. El brazo izquierdo está ahí, sujetando, cruzado sobre el cuerpo. Está cruzado sobre la cabeza y sujeta el brazo izquierdo de Raya, lo que le impide llegar al balón correctamente».
Los entrenadores intercambian opiniones ante los resultados dispares de sus equipos
La decisión dividió a los entrenadores y refleja la distinta fortuna de sus equipos. Mikel Arteta, técnico del Arsenal, elogió al VAR por su «mucho valor», ya que su equipo lidera con 79 puntos tras 36 jornadas. En cambio, Nuno Espíritu Santo, del West Ham, criticó la «falta de coherencia». La derrota deja a los Hammers en el puesto 18 con 36 puntos, en plena zona de descenso. Ante la polémica, Webb admitió: «Esta temporada ha sido más singular que las anteriores por la cantidad de contactos en el área de penalti, lo que supone un reto para los árbitros».
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Se avecina una campaña de control del grappling en el área de penalti
Webb anunció que, al terminar la temporada, se hablará sobre cómo reducir las faltas excesivas. Como los entrenadores de jugadas a balón parado buscan pequeñas ventajas, la PGMOL debe poner límites más claros. Con el Arsenal por delante del Manchester City, que tiene 74 puntos y un partido menos, la lucha por el título sigue emocionante y abierta.