«¿Acaso tengo que pedirle perdón por haberme dejado con vida?» Nuevas críticas duras hacia Antonio Rüdiger, del Real Madrid

La entrada generó debate en los medios españoles. El exárbitro Alfonso Pérez Burrull dijo en Radio Marca que el VAR debió revisar la acción y expulsar al defensa del Real Madrid.

Dani Carrido, de Cadena SER, fue más claro: «Rüdiger podría haberle roto la mandíbula allí mismo». Y Juanma Castano, de Cadena COPE, la calificó como «una de las faltas más brutales que hemos visto».

Solo el diario deportivo Mundo Deportivo pidió una sanción leve para Rüdiger: «El alemán se salió con la suya con una acción que merecía una tarjeta amarilla».

Días después, Rüdiger insistió en que no hubo intención: «No lo maté. Si hubiera querido lesionarlo, lo habría hecho. Nunca quise hacerle daño, pero juego duro».