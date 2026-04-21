«¿Acaso tengo que pedirle perdón por haberme dejado con vida?», espetó Rico en el podcast «La Otra Grada» al defensa del Real Madrid. Para él, Rüdiger es «un jugador muy agresivo» que «se pasó de la raya» en un duelo que acaparó portadas.
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«¿Acaso tengo que pedirle perdón por haberme dejado con vida?» Nuevas críticas duras hacia Antonio Rüdiger, del Real Madrid
A principios de marzo, durante la derrota 0-1 del Real Madrid ante el Getafe, Rüdiger golpeó con la rodilla a Rico, tendido en el suelo, tras media hora de juego. El portero gritó, pero el partido siguió y el árbitro Alejandro Muñoz Ruiz no sancionó la acción. El VAR tampoco intervino para revisar si se trataba de una posible agresión o una falta grave.
Para Rico, esto resultó incomprensible justo después del partido: «Si me da mal, me deja tirado en el césped. Quería partirme la cara».
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«Rüdiger podría haberle roto la mandíbula allí mismo»
La entrada generó debate en los medios españoles. El exárbitro Alfonso Pérez Burrull dijo en Radio Marca que el VAR debió revisar la acción y expulsar al defensa del Real Madrid.
Dani Carrido, de Cadena SER, fue más claro: «Rüdiger podría haberle roto la mandíbula allí mismo». Y Juanma Castano, de Cadena COPE, la calificó como «una de las faltas más brutales que hemos visto».
Solo el diario deportivo Mundo Deportivo pidió una sanción leve para Rüdiger: «El alemán se salió con la suya con una acción que merecía una tarjeta amarilla».
Días después, Rüdiger insistió en que no hubo intención: «No lo maté. Si hubiera querido lesionarlo, lo habría hecho. Nunca quise hacerle daño, pero juego duro».
Julian Nagelsmann advirtió a Antonio Rüdiger
En abril de 2025, Rüdiger ya había protagonizado un escándalo: en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, lanzó un rollo de esparadrapo al árbitro e lo insultó. La Federación Española le sancionó con seis partidos.
El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, advirtió entonces: «Se ha llegado al límite. No debería permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves».
Tras la eliminación del Real Madrid en cuartos ante el Bayern, Rüdiger volvió a ser noticia. Josip Stanisic lo acusó de insultarlo tras una entrada polémica. «No tengo que hablar de lo que pasó cuando estaba en el suelo; pregúntenle a Toni. Pero eso no se hace», se indignó Stanisic, y añadió: «Solo se dijo una palabra, dos veces. Pueden preguntarle ustedes mismos; quizá sea lo suficientemente hombre para admitirlo».
El balance de Antonio Rüdiger esta temporada
Intervenciones 21 Goles 1 Asistencias 0 Tarjetas amarillas 2