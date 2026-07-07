Según Sky y Bild, el portero de 29 años fichará por el Besiktas turco. Su nuevo club ya confirmó el acuerdo con el Bayern y con el jugador. Llegará a Estambul el martes y el miércoles se someterá al reconocimiento médico.
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¿Acaso el FC Bayern incluso tiene que pagar más? Se desvela un curioso detalle sobre el sorprendente fichaje de Alexander Nübel
Según estas informaciones, el Bayern recibiría hasta siete millones de euros por el traspaso, más otros cinco en variables. Se dice que Nübel cobrará una indemnización millonaria del club. Su contrato, de unos once millones de euros anuales, acababa en 2029.
Según Bild, el portero exigió una indemnización por esos tres años, equivalente a la diferencia entre su salario en el Beşiktaş y el que tenía en el Bayern.
El Bayern aceptó el acuerdo para venderlo antes del inicio de la pretemporada, el 20 de julio, tras la amenaza del Beşiktaş de buscar otro portero.
- Getty Images
Max Eberl debe seguir generando ingresos por traspasos en el FC Bayern.
En 2020, Nübel fichó por el Bayern procedente del Schalke 04 como sucesor de Manuel Neuer, pero nunca cumplió las expectativas. Fue cedido primero al Mónaco y luego al Stuttgart. Mientras, Jonas Urbig ya se considera el heredero de Neuer.
Tras los costosos fichajes de las estrellas del Mundial Nathaniel Brown (55 millones) e Ismael Saibari (50 millones), Eberl necesita más ingresos. Además de Nübel, ya se vendieron a Daniel Peretz (Southampton, 8 M€) y Jonah Kusi-Asare (Fulham, 6 M€), sumando 14 M€. Eberl aún debe buscar destino a Bryan Zaragoza, Joao Palhinha y Sacha Boey, cedidos la pasada temporada. En el caso de Palhinha, tras el Tottenham, el Sporting de Lisboa se habría retirado como segundo candidato.
Además, Eberl está bajo la lupa del consejo de supervisión del Bayern. En agosto, el órgano que preside Uli Hoeneß junto a Karl-Heinz Rummenigge decidirá su futuro. Su contrato vence en 2027, y Hoeneß lo dio por renovado “60:40”.
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