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«Acabó en mi cabeza»: Erling Haaland admite que conocía el récord antes de superar a Wayne Rooney y Sergio Agüero como máximo goleador del derbi de Mánchester
La obsesión de Haaland con la historia del derbi
Haaland ha revelado que se propuso batir el récord goleador del derbi de Mánchester después de tener presente ese hito. El jugador de 26 años volvió a ser el héroe en el 199.º enfrentamiento entre los dos rivales, al marcar en el minuto 60 el gol decisivo para asegurar una victoria vital para el equipo de 10 jugadores de Enzo Maresca. Con ello, Haaland llegó a nueve goles en solo ocho partidos de liga contra el Manchester United, superando el anterior récord de ocho que compartían el icono del Manchester United Wayne Rooney y la leyenda del City Sergio Agüero.
El delantero noruego fue sincero sobre su motivación para escribir su nombre en los libros de historia. «Ya conocía este récord, había leído sobre él, así que se me había quedado en la cabeza», admitió el delantero. «Estoy súper orgulloso de eso. Esto es algo que me hace realmente, realmente feliz porque todos sabemos lo especial que es este partido».
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El depredador golpea en Old Trafford
El gol que aseguró el récord y los tres puntos fue una muestra de las cualidades físicas y la agudeza mental del noruego. Después de un periodo de intensa presión, Haaland encontró espacio en el área para marcar con una definición instintiva que dejó indefensa a la zaga del Manchester United. Pese a una tensa espera de tres minutos por la revisión del VAR, el gol subió al marcador y silenció a la afición de Old Trafford. Haaland explicó que sus hazañas goleadoras rara vez son fruto de pensar demasiado en el momento, sino más bien de confiar en el instinto rematador que le ha convertido en el delantero centro más temido del fútbol mundial.
«Es puro instinto, lo que siento que es lo correcto», añadió Haaland. «Y, al final, no hay una solución para esto o aquello. Cómo definir, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Se trata simplemente de intentar meter el balón en el fondo de la red y chutar lo suficientemente bien como para que el portero no pueda pararlo. Eso es en lo que intento pensar».
Una conexión especial con la afición del City
Más allá de las estadísticas y los récords, Haaland habló con calidez sobre la conexión emocional que ha construido con los aficionados del City desde su llegada procedente del Borussia Dortmund. El derbi es un partido que tiene un peso inmenso para la afición, y Haaland ha abrazado la rivalidad con los brazos abiertos. Señaló que la intensidad del ambiente y la fricción amistosa entre ambas aficiones son elementos del juego con los que disfruta especialmente, sobre todo desde que debutó de forma sensacional contra el Manchester United en el Etihad Stadium hace varias temporadas.
«Desde que llegué a Manchester, ellos me dieron un poquito, yo les doy un poquito. Pero, cuando llega el momento, se trata de tener algo de pique, disfrutar del amor por el juego y luchar por tu equipo. Creo que este partido, desde que debuté en el Etihad contra el Manchester United, siempre ha sido especial», señaló Haaland.
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La búsqueda de un mayor desarrollo y de títulos
A pesar de haber llegado a los 26 años y de haber batido ya numerosos récords goleadores, Haaland insiste en que está lejos de ser un jugador acabado. El delantero cree que todavía hay un margen importante de mejora en su juego, mientras busca liderar al Manchester City hacia más títulos esta temporada.
Preguntado por sus propios objetivos personales para la temporada, Haaland dijo: «Por supuesto que los tengo, pero para mí se trata de seguir desarrollándome. Todavía tengo 26 años, todavía puedo desarrollar partes de mi juego. Tengo que ser el jugador decisivo, así que se trata de ofrecer lo que puedo hacer por el Manchester City, ese es mi principal objetivo, e ir partido a partido. Es una temporada larga, solo intento disfrutarla», concluyó Haaland.
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