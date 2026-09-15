Haaland ha revelado que se propuso batir el récord goleador del derbi de Mánchester después de tener presente ese hito. El jugador de 26 años volvió a ser el héroe en el 199.º enfrentamiento entre los dos rivales, al marcar en el minuto 60 el gol decisivo para asegurar una victoria vital para el equipo de 10 jugadores de Enzo Maresca. Con ello, Haaland llegó a nueve goles en solo ocho partidos de liga contra el Manchester United, superando el anterior récord de ocho que compartían el icono del Manchester United Wayne Rooney y la leyenda del City Sergio Agüero.

El delantero noruego fue sincero sobre su motivación para escribir su nombre en los libros de historia. «Ya conocía este récord, había leído sobre él, así que se me había quedado en la cabeza», admitió el delantero. «Estoy súper orgulloso de eso. Esto es algo que me hace realmente, realmente feliz porque todos sabemos lo especial que es este partido».