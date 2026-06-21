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«Acabaré allí»: Lamine Yamal pronostica el futuro de Lionel Messi, quien acapara la atención con España y el Barcelona
Reflejando la evolución de Messi
Yamal ha acaparado la atención del fútbol tras su meteórico ascenso, y muchos comparan su trayectoria con la del mejor jugador que vistió la camiseta blaugrana. Como aquel icono argentino, que pasó de extremo a creador de juego en el centro del campo, Yamal prevé un futuro lejos de la banda.
En una entrevista con El Mundo, el joven explicó su lógica táctica: «A Leo también le marcaban tres jugadores, y el único lugar donde no pueden hacerlo es en el centro. Allí hay muchos jugadores. Con el tiempo acabaré allí, porque es fácil defender con tres en las bandas, pero en el centro no pueden marcarme».
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Convertirse en una amenaza más decisiva
La estrella de la Eurocopa 2024 es fijo en la banda derecha, donde usa su velocidad y regate para superar defensas cerradas. Aun así, reconoce que puede ser más decisivo jugando entre líneas. Ya ha mostrado esta versatilidad al actuar en posiciones más centradas.
«Puedo enfrentarme a los defensas en el uno contra uno por el centro. Soy más decisivo si me giro ahí que en la banda», reconoció. «Ahora es mejor para el equipo que juegue por la banda, pero llegará el momento en que sea más decisivo por el centro y acabaré jugando ahí».
El reto del triple marcaje
Los rivales han entendido que dejarlo en un uno contra uno es un desastre anunciado. Yamal admite que ya está acostumbrado a que varios defensas lo rodeen, pero mantiene la calma y supera esas trampas tácticas implicando mejor a sus compañeros.
«Al menos tres [marcadores]. Si tengo suerte, dos. Pero uno contra uno, nunca», afirma. “Por eso planifico jugadas: le digo al lateral: ‘Si te paso, haz esto’. El entrenador me repite: ‘Si tienes tres encima, hay tres libres’. Se trata de jugar desde atrás, pero el regate es improvisar; no se puede planificar”.
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Aclamado como el heredero al trono
A pocos días del partido de España contra Arabia Saudí en el Mundial 2026, el revuelo en torno al joven ha alcanzado su punto álgido. Los entrenadores rivales lo vigilan de cerca; el seleccionador saudí, Georgios Donis, asegura que este jugador de 18 años ya reemplaza a Messi en el Barcelona con una madurez sorprendente.
Pese a las comparaciones, Yamal mantiene los pies en la tierra. Al preguntarle si cree que podrá jugar hasta los 40 años como Messi, respondió rápido y contundente: «Imposible. Imposible. Imposible». Por ahora, los aficionados disfrutan del talento de quien parece llamado a liderar la próxima era del fútbol del Barcelona.