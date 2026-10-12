Amorim no está conforme: su Milan encaja demasiados goles en jugadas a balón parado. Tras los recibidos contra el Torino en la primera jornada y contra la Juventus en la tercera, el Milan encajó ayer, en casa del Sassuolo, su tercer gol a balón parado en estas seis primeras jornadas de liga. En declaraciones a DAZN tras el partido, Ruben Amorim explicó: «Creo que merecimos ponernos por delante, pero después del gol no controlamos el partido ni el juego. Seguimos atacando y por eso ellos tuvieron dos ocasiones: después del gol es

correcto

seguir atacando porque el momento nos favorece, pero no lo hicimos de la manera adecuada. Después del gol perdimos rápidamente el balón cuando lo teníamos. Al final, eso puede pasar, pero lo que no puede pasar es el gol que encajamos en el saque de esquina».