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AC Milan: Strahinja Pavlovic, en la sede del club para renovar hasta 2031; los detalles

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S. Pavlovic

Strahinja Pavlovic renueva con el Milan. Según informa Sky Sport el defensa serbio, cuyo contrato vence en 2028, ha llegado hace poco a Casa Milan para firmar su renovación con el club. Está previsto que firme un nuevo acuerdo hasta 2031. El exjugador del Salzburgo, que el jueves se enfrentará a su exequipo en la Europa League, debería ver aumentado su salario actual de 1,7 millones de euros netos al año.

  • EL MILAN ES LA PRIORIDAD

    Pavlovic llegó al Milan en el verano de 2024. Su primer año a las órdenes de Fonseca y Conceiçao estuvo marcado por los altibajos. La temporada pasada, con Massimiliano Allegri en el banquillo, se convirtió en una garantía en defensa y este año es uno de los puntos fuertes de la zaga dirigida por Ruben Amorim. Con la camiseta del Milan ha marcado 7 goles en 80 partidos entre liga y copas. El pasado abril habló así sobre su futuro: «Creo que quiero quedarme mucho tiempo en el Milan. Me gustan la ciudad y el ambiente, además de nuestros aficionados. Aquí estoy muy contento y quiero ganar con el Milan —dijo a Sportmediaset —. ¿Cantar el cántico con los aficionados al final del partido? También ocurría cuando estaba en el Partizan. Tenemos que estar unidos con nuestra afición». 

  • CUÁNTO GANA

    Pavlovic, que rechazó la Premier League con tal de quedarse en el Milan, según La Gazzetta dello Sport, debería cobrar unos 3 millones de euros netos con el nuevo acuerdo.

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